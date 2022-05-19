鄧聲興：減碳衍生儲能商機

在2020年9月的聯合國大會上，國家領導人宣布，內地計劃於2060年達到「碳中和」，並於2030年前「碳達峰」，自此「雙碳目標」成為最受政策支持及關注的時代主題。內地是世界上二氧化碳排放最多的國家，佔全球總排放的四分之一，若想達成「雙碳目標」，「新能源」會是其主力軍。

新能源一般是指在新技術基礎上加以開發利用的可再生能源，包括太陽能、生物質能、風能、地熱能、波浪能、洋流能和潮汐能等。惟實際上，風、光發電波動大難以併網，導致大量棄風棄光；而充電樁大增又會導致電網不堪負荷；且隨着峰谷電費價差不斷擴大，用電大戶也面臨「拉閘限電」的問題。

故此，「儲能」便成為解決這些新能源痛點的關鍵技術。2021年7月，國家發改委及能源局發布《關於加快推動新型儲能發展的指導意見》，提出到2025年，內地新型儲能裝機規模將達到30吉瓦(GW)以上，實現至少10倍的增長。

新型儲能成為能源領域「碳達峰碳中和」的關鍵支撐之一。去年8月，國家發改委及能源局發布《關於可再生能源發電企業自建儲能電站的通知》，要求新能源電站裝機要配套建設15至20%儲能電站，從而催生出萬億儲能市場產業風口。去年10月24日，國務院印發《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，其中提及加快推進抽水蓄能和新型儲能規模化應用，促進儲能產業發展。到2025年，預計全球儲能市場規模可達1.5萬億元，年均增長超過80%，到2030年達8.2萬億元。

說到「儲能」，不能不提及鋅溴液流儲能電池。鋅溴液流儲能電池是一種安全、低成本、壽命長的長時儲能系統。其液體本身為阻燃劑，不會像鋰電一樣着火爆炸，且使用壽命可達20年，是鋰電的兩倍，其壽命成本僅為鋰電一半；充電及放電時長可長達8小時，是鋰電的4倍。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)