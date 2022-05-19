港島東焦點 　The Holborn 兩房戶錄破頂成交

近日新盤交投氣氛轉趨熱鬧，由恒基兆業地產銳意打造的精品樓盤THE HOLBORN為滿足市場需求，早前推出45伙，折實呎價由24,355港元起；而早前售出的兩房單位中，成交價近1,374萬元創新高，足見項目深受買家歡迎。

THE HOLBORN之所以備受市場注視，與其位處優越地段不無關係。樓盤立足於港島東商住核心區，鄰近港鐵太古站，門外交通四通八達，可輕鬆穿梭港九新界。

加上附近有大型購物商場如太古城，以及臨海地段的高級食肆蘇豪東，集購物、餐飲及消閒的頂級享受。更值得一提的是樓盤毗鄰太古坊150億元巨額重建計劃區域，未來龐大發展潛力不容忽視。同時，附近具備充足的綠化地帶，包括約12公頃鰂魚涌公園及「太古花園」等等，適合一家大細前往遊玩嬉戲，親親大自然，樂聚天倫。

提到健康生活，住客會所CLUB HOLBORN亦別具特色，會所連英式園林佔地廣達1.2萬平方呎，由英國室內設計團隊Conran and Partners及園林設計師ALN聯手打造成英倫風格，其中「The Grand Lounge」讓住戶在火光和熙的Fireplace中暢聚。會所亦設有「Fit Gym」、「Fit Yoga」及宴會廳「The Social Room」，而設於天台的「Day Glamping」、「Sky Theatre」、「Sky Farm」、「BBQ @33」 及「Energy Hub」設施，讓住戶可一邊欣賞維港美景，一邊享受寫意生活。

而會所地下LONDON WALK及UG層的戶外庭園，特別引入日本雕塑家Tomohiro Inaba風格獨特的動物雕塑，配以英國著名建築玻璃設計師Andrew Moor的藝術玻璃屏風，凝造出別樹一格的藝術空間。

此外，為進一步提高生活質素，THE HOLBORN特別引入Environmental, Social & Governance(ESG)概念，夥拍國際知名的可持續發展顧問ARUP，運用創新技術，打造出項目專屬的微氣候—「Holborn Microclimate」，並注入大量低碳元素，在零碳綠色天台產生可再生能源，達到自給自足，將環保帶入生活。

THE HOLBOR提供420伙，間隔由開放式至三房戶，其中B座無改動一房戶，實用面積255方呎，長形客飯廳間隔四正，擺放傢俬無難度，並外接露台，室內採光度大大提升；而層與層之間高度達約3.5米，空間感十足。所有一房標準單位均設有專屬衣櫃，高度延伸至天花，大幅增加收納空間，更備有指紋鎖保險箱及摺疊式梯級，貼心照顧住戶需要。