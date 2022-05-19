騰訊急瀉8%　港股挫逾700點　失守兩萬關

港股跌幅擴至超過700點，恒生指數低見19,924點，再度失守兩萬點大關。科技指數跌210點或5%；國企指數跌260點，主板成交460億港元。

大型科網股是跌市火車頭，騰訊季績遜預期，股價冧逾8%，是表現最差藍籌；阿里巴巴跌近7%；美團跌5.8%，ATM已合共拖低恒指逾300點；京東集團跌近5%；小米集團跌4.1%；百度集團及網易跌4%。

金融股跌幅擴大，香港交易所挫4%；招商銀行跌3.3%；中國平安跌2.8%；滙豐控股跌2%；友邦保險跌1.8%；建設銀行跌0.7%。

【09:20】港股開市跌497點 騰訊績差瀉逾6%

美股隔晚急瀉拖累亞洲股市下挫，日本股市曾跌逾700點，港股開市跟隨下挫497點或2.41%，恒生指數報20,146點；科技指數跌182點或4.3%，報3,798點；國企指數低開198點或2.8%，報6,891點。

騰訊業績大走樣，股價隨ADR瀉6.4%，開市報342港元。其他大型科網股都跟跌，阿里巴巴跌5.5%；小米集團跌4.3%；美團及京東集團跌4.1%；網易跌近3%。