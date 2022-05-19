許繹彬：內地房策或鬆綁 物管板塊受惠
2022年05月19日 10:27
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股在持續低成交的情況下，終升穿20,000水平，是次反彈，尤以龍頭科技股最為顯著，相信是受到市場傳出內地全國政協將舉行「推動數碼經濟持續健康發展」專題會議的刺激，從而利好一眾科技股；發改委表明要特別解決半導體等行業生產困難，令沉寂已久的電動汽車商比亞迪股份(01211)及所有相關的汽車設備股一擁而上。
許指出，在各種利好因素的配合下，恒指立即出現過關斬將的情況，相信亦屬正常；但恒指卻一如之前，在升穿某些心理關口後，後勁膠着，就以周三(18日)為例，大市完全牛皮呆滯，因此若論「轉勢」，或是言之尚早。
他說，不論恒指、道指或納指，以至全球的股票市場，現階段只能保持在低成交水平及苦無方向的局面，此等現象是受到美國通脹及債息上升所困擾，且仍會維持一段時間。慶幸港股與其他國家有所分別的是，仍有內地A股及國內數據的支持，隨着內地疫情有所緩和，北京及上海等主要城市，紛紛開始解封，這確實有利內地經濟復甦的步伐，從而或更有利內地股市重拾正軌，這點亦可能令北水來港的灌溉額度上升，有利港股短期的發展。隨着市傳有內房系列中的「示範企業」，可率先發行境內債，意味着可能會對內房集資進一步鬆綁，消息除了對內房有利外，物管亦都有受惠，投資者不妨留意華潤萬象(01209)。