【高盛推介】騰訊績後捱沽　趁低吸納宜慎選條款

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨(18日)收跌約0.8%，並在收市後公布今年首季業績，調整淨利255.45億元人民幣，按年跌23%；收入1,354.71億元人民幣，按年微升0.1%，遜市場預期。騰訊稱期內實施了成本控制措施，並調整部分非核心業務，有助未來實現更優化的成本結構。騰訊今(19日)早急挫至334元，最新報337.2元，仍跌逾7%。

觀察個股輪證資金流向， 好倉於昨日獲資金轉向流入，有約1,000萬元。本周二(17日)及本周三共錄得約2,780萬元資金流入淡倉，為同期最多資金流入的個股相關資產。

投資者在計劃部署騰訊相關產品時，需注意業績公布後波幅或會回落，加上今早股價急挫，宜重新審視產品條款。建議可揀選中年期、貼價的產品，以控風險。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。