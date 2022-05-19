【高盛推介】騰訊績後捱沽 趁低吸納宜慎選條款
2022年05月19日 10:44
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨(18日)收跌約0.8%，並在收市後公布今年首季業績，調整淨利255.45億元人民幣，按年跌23%；收入1,354.71億元人民幣，按年微升0.1%，遜市場預期。騰訊稱期內實施了成本控制措施，並調整部分非核心業務，有助未來實現更優化的成本結構。騰訊今(19日)早急挫至334元，最新報337.2元，仍跌逾7%。
觀察個股輪證資金流向， 好倉於昨日獲資金轉向流入，有約1,000萬元。本周二(17日)及本周三共錄得約2,780萬元資金流入淡倉，為同期最多資金流入的個股相關資產。
投資者在計劃部署騰訊相關產品時，需注意業績公布後波幅或會回落，加上今早股價急挫，宜重新審視產品條款。建議可揀選中年期、貼價的產品，以控風險。
投資者如看好，認購證方面的中期選擇可留意屬熱門條款的低街貨騰訊購(29806)。貼價選擇可留意年期約4個月的騰訊購(16569)。活躍條款選擇可留意年期約4個月的騰訊購(12127)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(60223)，遠牛選擇可留意騰訊牛(63115)，與現價有約20及35元收回距離。
騰訊購(29806)，行使價450元，2022年09月13日到期，實際槓桿8.6倍，中期、熱門條款產品中街貨較低。
騰訊購(16569)，行使價411.080元，2022年09月08日到期，實際槓桿7.8倍，貼價。
騰訊購(12127)，行使價430元，2022年09月16日到期，實際槓桿8.0倍，活躍條款。
騰訊牛(60223)，收回價315元，行使價312.2元，換股比率500，槓桿比率12.3倍，高槓桿近牛。
騰訊牛(63115)，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率7.9倍，近35元收回距離遠牛。
騰訊沽(13619)，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿4.8倍，貼價。
騰訊沽(12853)，行使價260元，2022年9月19日到期，實際槓桿5.4倍，高槓桿。
騰訊熊(50943)，收回價380元，行使價383元，換股比率500，槓桿比率7.1倍，高槓桿近熊。
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