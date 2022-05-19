郭家耀：港股或再下試19000點　綠債唔怕長揸

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，隔晚美股大幅調整，主要反映當地零售股業績遠遜預期。他預期短期內通脹壓力難以消除，市場仍偏向保守，港股難免受影響，加上新經濟股首季業績普遍未如理想，對大市有一定拖累。不過，市場憧憬內地推出政策撐經濟，相信可支持中、港股市表現，料港股短期仍趨波動，恒指下方支持在19,000點，阻力位則在20,500點。