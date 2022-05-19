郭家耀：港股或再下試19000點 綠債唔怕長揸
2022年05月19日 10:48
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安里資產管理董事總經理郭家耀表示，隔晚美股大幅調整，主要反映當地零售股業績遠遜預期。他預期短期內通脹壓力難以消除，市場仍偏向保守，港股難免受影響，加上新經濟股首季業績普遍未如理想，對大市有一定拖累。不過，市場憧憬內地推出政策撐經濟，相信可支持中、港股市表現，料港股短期仍趨波動，恒指下方支持在19,000點，阻力位則在20,500點。
京東集團(09618)及騰訊控股(00700)先後派成績表，績後股價齊齊受壓。郭認為京東季績好過預期，但市場預期在內地多個城市封城下，經濟活動受影響，第二季業績備受考驗。而騰訊首季業績表現失色，料次季仍難有改善，股價短期料跟隨市況受壓。他認為新經濟股要有持貨耐性，宜靜待下半年政策放寬，估值才有修復空間。
另外，政府綠色零售債券(04252)周四(19日)正式掛牌，但債價表現欠佳。郭認為主要由於現時利率環境與以前不同，美債息持續高企，市場對息率要求提升，拖累債價。不過，他指出，最近環球市場波動，不少資產均承壓，綠債信貸風險低，且有最低息率保證，在目前欠缺更好的投資選擇下，長揸問題不大，不妨繼續持有等收息，待債價上升再沽出套現未遲。