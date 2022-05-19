美國證交會傳檢查交易員及銀行家過百部手機

美國正對通訊軟件WhatsApp等平台上的秘密訊息傳遞進行有史以來規模最大的調查，當局迫使華爾街檢查交易員和銀行家攜帶的過百部私人手機。各銀行和美國證券交易委員會(SEC)的發言人則不予置評。

外媒引述知情人士報道，SEC一直在向各銀行發送需檢查的關鍵職位清單，在某些情況下包括特定投資銀行團隊或交易部門負責人在內約30人。這些職位上的人員被勒令交出手機讓律師檢查。

報道指，此舉意在評估華爾街專業人士使用未經授權的訊息平台互相或與客戶聊天的普遍程度。監管機構正在研判要對哪些機構因未能保護通過未經批准的平台發送的業務相關訊息而實施懲罰以及懲罰力度。

據知情人士稱，檢查個人設備的請求極敏感，因可能涉及多年的訊息。因此銀行正安排外部律師協助進行審查，後者充當中介並保留一些表面的隱私，律師們被指示尋找與業務有關的訊息。監管機構現階段一般不會要求了解訊息內容，而只是要知道何人使用非法訊息傳遞渠道，以及使用頻率。