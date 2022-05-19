【一文睇清】騰訊業績跌眼鏡　大行齊降目標價

【高盛憂次季有挑戰 最新目標價559元】

高盛指出，雖然該行預期騰訊第二季主要不利因素為宏觀經濟及疫情的影響，但相信騰訊生態系統具獨特定位，並在遊戲、廣告及雲業務等領域擁領先地位，料可為下半年帶來相對具韌性的增長及復甦。

廣告業務方面，高盛預期第二季跌幅可能較預期大，目前預期將按年跌23%；預計年底宏觀環境改善，業務將有所復甦。

騰訊國際遊戲收入遜預期，但該行指，騰訊市場份額仍有增長，收入增幅高於同行；本土遊戲業務3月收入有改善，預期趨勢可延續到第二季。高盛料，在未成年人保護措施影響消減及新遊戲的推動下，下半年或會有更明顯復甦。

高盛預測，騰訊第二季收入將按年跌3%，調整後營業利潤跌20%，但下半年將有所改善，將2022至2024年收入預測下調6至7%，並預計全年廣告收入按年下降8%，當中第四季升11%，並於明年維持升勢。該行將目標價由644港元降至559元，維持「買入」評級(確信買入名單)。

【大摩降目標價至450元 料明年有起色】

摩根士丹利把騰訊目標價由480元降至450元，評級維持「增持」，並調低今年至2024年收入預測5%、6%及7%，非國際財務會計準則經營利潤亦下調2%、3%及2%。該行預期騰訊第二季情況嚴峻，需面臨宏觀不明朗、盈利緩衝減少及毛利壓力，料明年開始才會出現明顯復甦及毛利率前景改善。

大摩表示，預期宏觀及疫情不明朗將持續令騰訊的毛利率受壓。該行留意騰訊的短影片廣告變現及未來推出的遊戲，能否於明年開始重振增長。

該行料，騰訊遊戲業務疲弱的增長將持續至第二季，估計遊戲毛收入將按年跌4%。至於國際遊戲的增長料按年持平。該行又認為騰訊廣告業務未見底，第二季估計將跌25%。

【摩通撐下半年盈利 籲增持望見440元】

摩根大通表示，騰訊首季業績整體欠佳，但指出應從中區分疫情的一次性影響、業務調整的過渡性影響，以及政策改變下的結構性影響。

摩通料，騰訊今年首季有約40%收入受到一次性影響，受過渡性影響的收入佔總收入的14%左右，預計騰訊收入增幅將在第二季見底。第四季經調整每股盈利增幅有望恢復至27%，看好下半年盈利增長復甦。

該行料，疫情所帶來的暫時性影響將在6月開始緩解，業務戰略和消費者行為轉變的影響則可能持續幾季，將目標價由470元下調至440元，維持「增持」評級。

【花旗估遊戲收入有改善 維持買入評級】

花旗表示，騰訊今年首季收入按年近持平，低過該行預測1.7%，主因在戰略轉型對雲服務部署，並受3月份內地封城影響支付交易量，期內公司的金融科技及商業服務業務表現欠佳。此外，銷售及市場推廣開支下降及遊戲業務較高的毛利，使騰訊的非國際財務報告準則盈利較該行預測高出14%。

該行指，隨着近期推出更多新遊戲和審批流程恢復，料騰訊的本土市場遊戲收入有所改善。

花旗對騰訊2022至2024財年的收入預測下調各2.1%、2.5%及2.9%，對其盈利預測則上調5.7%、33.9%及0.7%，另對第二季騰訊本土市場遊戲及國際市場遊戲收入預測，分別按年增長5%及11%，至338億及120億元人民幣。維持對騰訊「買入」評級，目標價則由522元下調至512元。

【看好微信視頻號 野村叫入貨睇455元】

野村將騰訊今明兩年收入預測分別下調7%及4%，並將每股盈利預測下調12%及2%，重申「買入」評級，目標價從500元下調至455元。

野村表示，看好微信視頻號發展前景，指雖然抖音現時仍在短視頻行業中佔主導地位，但騰訊可通過利用微信的獨特社交圖譜及內容生態系統，推動視頻號發展，令其長遠成為微信廣告的另一重要推動力。

該行指，騰訊收入遜預期主因國際遊戲業務收入放緩速度較快。雖然國際遊戲收入意外下滑，但該行仍看好騰訊過去幾年收購大量優質遊戲IP和資產組合，料可支持海外業務發展。