【高盛推介】阿里美團受拖累下挫　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：有券商料內地電商平台於今年次季開始利潤率水平有所提升，並建議密切留意「618」電商購物節進展。受騰訊及美股業績拖累下，科技股今(19日)早受沽壓。阿里巴巴跌至83元水平，最低見83.1元，最新仍挫逾6%。

美團今早跌至160元水平，最低見160.1元，目前跌逾3%。有券商料，美團今年首季總收入達452億元人民幣，按年升22%；期內非國際財務報告準則淨虧損44億元人民幣。該行維持對美團「增持」評級，目標價240元。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納美團淡倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,290萬元，並見昨日流入熊證的資金有部分流入190元收回區域的遠熊。

觀察港股通資金流向，昨日北水繼續買入美團，錄得約4.4億元資金淨買入。

由於阿里及美團受沽壓，股價急挫，因此投資者在部署時宜重新審視產品條款，建議留意貼價條款，並根據選輪三部曲，從行使價、到期日及街貨的篩選條件中選出較合適部署的產品。

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