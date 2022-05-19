【高盛推介】阿里美團受拖累下挫 資金趁低吸納
2022年05月19日 11:55
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高盛(亞洲)有限責任公司：有券商料內地電商平台於今年次季開始利潤率水平有所提升，並建議密切留意「618」電商購物節進展。受騰訊及美股業績拖累下，科技股今(19日)早受沽壓。阿里巴巴跌至83元水平，最低見83.1元，最新仍挫逾6%。
美團今早跌至160元水平，最低見160.1元，目前跌逾3%。有券商料，美團今年首季總收入達452億元人民幣，按年升22%；期內非國際財務報告準則淨虧損44億元人民幣。該行維持對美團「增持」評級，目標價240元。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納美團淡倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,290萬元，並見昨日流入熊證的資金有部分流入190元收回區域的遠熊。
觀察港股通資金流向，昨日北水繼續買入美團，錄得約4.4億元資金淨買入。
由於阿里及美團受沽壓，股價急挫，因此投資者在部署時宜重新審視產品條款，建議留意貼價條款，並根據選輪三部曲，從行使價、到期日及街貨的篩選條件中選出較合適部署的產品。
投資者如看好阿里，認購證方面建議行使價100元以下的貼價產品以控風險。熱門選擇可留意屬輕微價外、換股比率50兌1、進取選擇的阿里購(13167)。貼價選擇可留意尉行使價80至90元間產品中，槓桿最高的阿里購(16422)。牛證方面可留意屬近牛的阿里牛(66845)，與現價有約10元收回距離。
阿里購(13167)，行使價111元，2022年09月27日到期，實際槓桿5.0倍，熱門、輕微價外、進取。
阿里購(16422)，行使價89.9元，2022年09月15日到期，實際槓桿4.2倍，貼價、行使價80至90元間產品中，槓桿最高。
阿里牛(66845)，收回價75元，行使價73元，換股比率100，槓桿比率7.5倍，相近收回價近牛中街貨較低。
阿里沽(12962)，行使價78元，2022年09月21日到期，實際槓桿2.9倍，貼價、低街貨。
阿里熊(51942)，收回價110元，行使價112元，換股比率100，槓桿比率3.0倍，近25元收回距離遠熊。
投資者如看好美團，需注意日前市場仍然留意非常價外的認購證，但該等條款產品的風險極高，建議以條款出發，留意貼價選擇。認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價200元以下的低街貨產品中，槓桿最高的美團購(27726)。熱門選擇可留意年期約4個月的美團購(15108)。牛證方面可留意屬遠牛的美團牛(60200)，與現價有約25元收回距離。
美團購(27726)，行使價188.98元，2022年08月16日到期，實際槓桿4.8倍，行使價200元以下、低街貨產品中，槓桿最高。
美團購(15108)，行使價209.08元，2022年09月27日到期，實際槓桿4.5倍，熱門。
美團牛(60200)，收回價140元，行使價137元，換股比率500，槓桿比5.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
美團沽(12967)，行使價116.78元，2022年09月07日到期，實際槓桿3.5倍，高槓桿。
美團沽(13985)，行使價148.48元，2022年08月17日到期，實際槓桿3.3倍，貼價。
美團熊(66042)，收回價190元，行使價193元，換股比率500，槓桿比率5.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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