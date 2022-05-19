【產經直播】騰訊大插 港股跌幾深？
2022年05月19日 12:12
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「股王」騰訊(00700)績後急瀉，拖累恒指周四(19日)半日跌464點。而美股隔晚亦大跌，道指狂瀉1,164點，是近兩年來最大跌幅。美國連鎖大賣場Target因成本急升，首季盈利跌5成，股價績後暴跌兩成半，接連有消費股成績表令市場大跌眼鏡，加劇投資者憂慮通脹問題。環球股市向上技術形態已被破壞？未來走勢一浪低於一浪？
大市近期大起大跌，投資者應如何自保？投資組合應加入與股市關連度較低的產品？不過政府零售綠債(04252)首日掛牌即破發潛水，在加息周期下，揀甚麼收息產品最合適？高息ETF回報會較理想？三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(03187)值得留意？
國際油價下跌，主要受美股下跌，以及美國煉油廠增加煉油量拖累。不過隨着上海宣布實現社會面清零，預料將逐步解封，當局周四率先公布分兩階段鼓勵支持企業恢復運營，以及恢復跨區公共交通等，加上俄烏局勢依然緊張，油價依然跌極有限？繼續沿用炒區間策略，趁低吸納三星標普高盛原油ER期貨ETF(03175)？
美股科技股大跌，是否時候買入明星科技股FAANG？三星FANG+ETF(2814)有冇得諗？
今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF分銷主管凌子敬及獨立股評人胡孟青，為你拆解市況。
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