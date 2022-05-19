研究：香港大學生在大灣區最想從事行業係...

滙豐與香港青年協會青年研究中心公布「香港青年在大灣區就業競爭力」研究報告發現，受訪720名有意到粵港澳大灣區其他城市發展的本港大學生，最想從事的三個行業為「文化及創意」(17.9%)、「金融服務」(17.6%)及「科技與創新」(17.2%)。

結果顯示，受訪者認為大灣區的事業發展機會(84.1%)、市場規模(84%)、人脈網絡(70.7%)和培訓機會(70.4%)，具相當吸引力。他們最想到深圳發展(52.5%)，其次是廣州(19.4%)。

是項研究嘗試建立「大灣區就業所需的五大技能框架」，並讓受訪者以此框架自評競爭力。結果發現，大學生認為自己在大灣區具有競爭優勢，受訪者自評最高分為專業操守，10分滿取得8.38分；普通話得8.04分；靈活變通得7.78分，數碼技能評分則較低，只有6.17分。

研究指出，近八成(79.7%)受訪大學生同意「香港青年到大灣區其他城市創業的前景理想」；九成(90.1%)認為獎學金/種子基金有助他們在大灣區發展。然而，而受訪者中亦有七成(70.9%)認為本港青年不了解大灣區的發展機遇，他們主要面對三方面挑戰，包括缺乏人脈網絡、面對內地其他城市的人才競爭，以及缺乏對內地法律制度的認識。

對於青年要如何作好準備，把握大灣區機遇，調查結果顯示，超過六成(63.9%)表示會參加大灣區的工作體驗計劃或實習，其次是了解自己感興趣的行業發展(51.4%)和參加認識大灣區的活動，工作坊或交流(41.3%)。

研究於2021年3月至12月期間，邀請本港各大專院校三年級以上學生填寫網上問卷。