調查：採納ESG的投資者比例增至89%

資產管理公司資本集團一份調查顯示，全球有63%的投資者更喜歡使用主動型基金來整合環境、社會及企業管治(ESG)，採納ESG的投資者比例達89%，按年上升5個百分點，其中以亞太地區增幅最大，按年增長7個百分點至88%。另外，股票超越債券成為增加投資組合中ESG元素時最受歡迎的資產類別，比例達80%，較債券58%多22個百分點。

有64%的受訪者相信，幫助公司過渡到綠色未來對解決氣候危機至關重要，涉及環境方面的「E」仍主導投資配置偏好，佔比達47%，按年增加3個百分點。惟值得留意的是，有41%的投資者擔憂有關社會問題的「S」會因為大眾對於氣候問題的高度關注而被忽視。

資本集團ESG全球主管Jessica Ground表示，全球專業投資者似乎愈來愈願意將ESG納入其投資策略，並傾向讓主動基金管理人作出關鍵的投資決定，有關趨勢體現出評估ESG議題的複雜性。

環球受訪者有認為，「滿足客戶需求」和「產生正面影響」是採納ESG的最大動機，分別佔27%及25%。亞太區投資者視「改善投資回報」為採納ESG最重要動力有21%，明顯較北美和歐洲各為10%的比例高。

有關調查訪問了19個不同市場，共1,130名全球機構和中介投資者，包括養老基金、家族辦公室和保險公司，以及組合型基金、零售或私人銀行和金融顧問，旨在識別投資者在將ESG納入其投資組合時，背後的關鍵驅動因素及挑戰。