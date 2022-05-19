長實：現時是資金好用的時機 會充分利用手頭彈藥

新冠肺炎疫情逾兩年未完，他慨嘆，「疫情當然辛苦」，期間「好多同事病」，尤其外國同事。但認為這幾年來是壓力測試，猶如考試，並且「今次考試成績OK」，證明資產優質，過往維持財務紀律的功夫沒有浪費，令公司可以抵禦大風浪。

他又在會上報告，出售飛機租賃業務的交易應該已完成，投資逾7年以來，連同現金流，稅後內部回報率(IRR)接近雙位數字。另外，今年第一季出售英國5 Boardagte物業，投資了3.5年，回報率45%。又表示，差不多每日都有新投資項目供集團考慮，但在選擇上，不是選地方，而是以優質、穩定、回報好為首要考慮。

他承認，在個人感情上香港是家鄉，但集團是上市公司，並且是全球投資公司，已在50多國營運，僱用36萬名員工，且大部分不懂中文和沒有來過香港，故哪裏有投資，就會考慮那裏是「本家」(home)的市場。

雖然他和資深顧問李家誠近年多次增持公司股份，但礙於上市條例，未能評論會否再增持或進行私有化，但就指，公司近期作出多次回購，是看好其資產和團隊。

至於全球關注的ESG(環境、社會和管治)問題，他指公司一直有研究和發展不同環保計劃，例如在農業項目上，公司已有減碳排放、將碳保留在土壤的項目在進行中。但更期望可以開展一些具顛覆性的項目，希望不同機構或環保團體有意見的話，跟公司聯絡。