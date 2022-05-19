本港甲廈連續7個月錄得淨吸納量　上月涉多達24.9萬方呎

近月本港甲級商廈租賃市場重拾動力，據仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指出，社交距離措施放寬下，甲廈租戶需求持續增長，同時有新供應落成，4月甲級寫字樓市場錄得達約24.9萬方呎的淨吸納量，較3月約5.62萬方呎為多，並已連續7個月出現相同情況。

隨着新供應落成，上月底整體市場的空置率維持約9.4%，其中中環空置率微升至約7.4%，九龍東則約12.8%，仍然為各主要分區市場中最高。另外，4月整體市場租金保持平穩。主要分區市場中，中環租金月內微升約0.1%，尖沙咀則按月下跌約0.9%，屬分區市場中最大租金跌幅地區。

仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷表示，儘管本港首季普遍公司均採取在家工作模式，甲級寫字樓租賃需求仍然保持穩定，隨着政府上月起放寬社交距離措施，愈來愈多公司重投市場物色新辦公室，故相信市場氣氛將持續改善。

另外，疫情持續打擊商舖租賃市場，該行大中華研究部主管黃志輝指出，市場形勢未見穩定，零售商普遍繼續延遲其擴張計劃。但仍有部分零售商選擇把握現時市場租金尚處低位的機會，承租新商舖。

上月商舖投資市場稍為回升，錄得數宗大額成交，較矚目的成交為私人投資者以約1.7億港元買入中環業豐大廈地下連閣樓商舖，物業面積約5,200方呎。