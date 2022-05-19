中原陳永傑：東鐵過海段通車令沿線物業需求大增

啟德發展區基建及社區設施相繼落成，啟德城西岸的住宅項目正陸續落成及入伙，中原地產區內旗艦店於周四(19日)開幕。計及九龍灣兩間分行，該行啟德團隊的分行數目增至9間，該行未來亦將重點投資發展該區業務，包括於區內設立面積達約1萬方呎的全新總部。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，疫情持續降溫，經濟活動逐步復常，香港未有跟隨美國加息步伐，港鐵東鐵綫過海段正式通車，為市場帶來好消息，鐵路沿線物業可直接受惠，住屋及租務需求均會大增。

他指出，本月多個一手新盤排隊登場，累積多時購買力全面釋放，本月一手成交量暫錄逾680宗，料全月有機會挑戰2,000宗。而反映樓價的中原城市領先指數CCL截至上周報181.25點，估計第2季有望重返190點水平，今年甚至可創歷史新高。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，啟德區4月全月錄得297宗一手成交，按月反彈26倍，更創5個月新高。區內租賃表現同樣活躍，今年首4個月共錄得703宗租賃成交，較去年同期279宗急升約1.5倍，即將追平去年全年804宗租賃成交量，相信東鐵綫過海段通車後，區內租金至今年底可望上升10%。