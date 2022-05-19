道期跌逾200點　油價企109美元

●美匯指數報103.69；港匯見7.8485；離岸人民幣(CNH)報6.7831；美元兌日圓報128.12；歐元企1.0485，英鎊處1.2375。金價報1,813美元。布油報109.59美元，紐油報109.41美元。比特幣企2.9萬美元水平。道指期貨跌261點。

●市後關注點

20:30 美國當周首次申領失業救濟人數

20:30 美國5月費城聯儲製造業指數

22:00 美國4月二手樓銷售

22:00 美國4月領先指數

-長實：現時是資金好用的時機，會充份利用手頭彈藥。

-麥格理降聯想今年銷售預測，並下調目標價及評級。

-湖州非戶籍居民在中心城市購房免連續繳納社保時限要求。

-上海港集裝箱單日吞吐量已恢復90%。

-上海分2階段鼓勵企業恢復營運。

-內媒：新城控股獲納入示範名單擬發境內債融資。

●日本航運巨頭：塞港問題仍將對全球供應鏈構成危機。

●報告：人民幣表現疲軟或加速資本外流。

●瑞幸咖啡滬成立企業發展公司，註冊資本1,000萬人幣。

●調查：採納ESG的投資者比例增至89%。

●國際金融協會：全球債務升至破紀錄的305萬億美元。

●研究：香港大學生在大灣區最想從事行業係...

●美國證交會傳檢查交易員及銀行家過百部手機。

●戰事拖累！俄羅斯首季經濟增長放緩至3.5%。