4月份銀行轉按錄1647宗　按月回落13.8%

中原研究部數據顯示，今年4月份銀行轉按登記(包括轉按及現契重按)共錄1,647宗，按月回落13.8%，較去年同期增加29.2%。今年首4個月錄得7,403宗轉按登記，較去年同期4,815宗大增53.7%，反映轉按登記雖然跟隨年初大市回軟而減少，但今年轉按市道與去年同期相比仍處較活躍水平。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，隨着樓市氣氛轉好，加上新按保放寬讓之前選用發展商高成數按揭的用家增加機會透過「財爺PLAN」轉用銀行低息按揭，預期未來轉按登記量將會有所回升。

數據顯示，4月份滙豐銀行轉按市佔率按月升1.4個百分點至17.3%，連續2個月排名第1。中銀香港以267宗排第2，轉按市佔率按月升2.6個百分點至16.2%。恒生銀行市佔率按月跌2.4個百份點至12.6%，錄208宗轉按登記，維持排名第3。渣打銀行錄171宗轉按登記，4月份市佔率升1.4個百分點至10.4%，維持排名第4。4大銀行轉按市佔率4月份升1.3個百分點至56.5%。

以轉按登記量計算，中銀香港登記量1,193宗，按年升56.6%，排名第1。滙豐銀行以15%市佔率排第2，登記量按年增加35.4%。恒生銀行轉按市佔率14.3%排第3，登記量按年升1倍。渣打銀行排名第4，市佔率9.6%，登記量按年跌5.6%，成為10大銀行中唯一出現跌幅的銀行。富邦銀行對比去年同期登記量升幅達179.2%，升幅最高，躍升4級至第8位，轉按市佔率由2%增至3.6%。