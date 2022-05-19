長和：出售電塔所得用於回購　實數按市況進行

另外，集團的併購策略成為會上關注焦點，李表示，會着重資產質素和內部回報率(IRR)，不以地區作考慮，強調香港雖然是家鄉，但集團是全球投資公司，已沒有單一總部的概念。而且全球投資策略行之有效，以去年為例，持續受到新冠肺炎影響之下，內地和亞洲區業務受壓，幸得歐洲業務來幫補。

個別業務近況方面，主打零售的屈臣氏目前在29個市場營運1.64萬間店舖，最新在海灣區國家阿聯酋、卡塔爾等開展生意。今年在其他市場會有發展，其中線上加線下平台策略，見到客戶數量較實體店客量多三倍。

港口方面，現時在26個市場，營運52個碼頭，去年跟沙特阿拉伯簽合作協議，也在埃及研究2個新碼頭，相信今年繼續有商機。電訊業務則在12個市場營運，每次的市場內整合(in market consolidation)，都為集團帶來利益。