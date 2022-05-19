【新盤直擊】鐵路加持　Silicon Hill搶盡先機

大埔白石角不單止環境優美、背山面海，更是創新科技的生活區，在配合香港未來「南金融、北創科」發展大格局下，又有鐵路加持，該區吸引力大大提升。據美聯物業助理聯席董事汪子龍表示，白石角裏有香港科學園，又鄰近香港中文大學及中大醫院，是創科的集中地；自2012年起，區內陸續有低密度的私人屋苑落成，加上環境清靜，吸引大批年輕的專業人士及中產進駐，迅速成為新進中產豪宅區。

新鴻基地產最新位於大埔白石角優景里63號項目，分3期發展，第1期Silicon Hill正式登場，由5座12層高的低密度住宅大樓組成，一共提供576伙，間隔包括開放式至3房。樓盤不單擁有科研重地的優勢，未來更擢升為鐵路盤，一程車來往東鐵線金鐘至羅湖及落馬洲各站。至於現時由樓盤前港鐵大學站或者大埔墟站，只要8分鐘車程。

美聯汪子龍又稱，新一份施政報告中，有兩大建議均對白石角的樓價起到提振作出，其一是政府在未來四年，將投放超過1,300億元推動創科發展，計劃擴建白石角的科學園，重啟馬料水填海計劃，額外提供約88公頃新土地。另外，政府又計劃於現時白石角香港教育大學運動中心用地，興建東鐵線科學園/白石角車站，屆時政府還會善用車站以及毗鄰的用地，發展提供更多居民所需。

除了鐵路網絡優勢外，樓盤對出的博研路亦正計劃興建巴士總站，而現時沿著博研路的人車天橋行過去的創新路，亦有多條巴士及專線小巴路線。Silicon Hill交通方便之外，購物消閒亦得心應手，除了項目自設約2.3萬方呎的基座商場Silicon Lane，附近更有香港科學園的餐廳以及港鐵東鐵線沿線其他大型商場，例如沙田新城市廣場、大埔新達廣場等。想知樓盤更多資料，可以Click片了解。

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