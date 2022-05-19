4月私宅平均賺幅跌至65.6%　創近６年新低

利嘉閣地產研究部報告顯示，4月二手私人住宅每宗轉手平均賺幅報65.6%，按月再跌約0.5個百分點，創自2016年8月後近6年新低，同時，帳面錄得虧損個案有120宗，較3月的103宗同類成交，增加約16.5%，但佔整體成交比例則由約5.3%回落至約4.5%，而平手個案則有15宗，按月50%，佔比微增約0.1個百分點至約0.6%。

綜合土地註冊處資料所得，至於上月2,681宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共2,546宗，佔比達約95%，較3月反彈約0.9個百分點，但仍屬2010年6月後近12年的次低水平。該行研究部主管陳海潮表示，疫情放緩，二手私宅轉手獲利比率明顯「V型」反彈，惟賺幅仍然相對低企，料原因包括短持貨期沽樓增加所致。

陳又指，第5波疫情一度十分嚴峻，導致3月份獲利比率創下當時近12年新低，不過隨着疫情轉趨緩和，繼4月出現明顯反彈後，料5月二手私宅轉手獲利比率，將維持平穩微升，上試95.5%。至於平均賺幅方面，隨着樓價止跌回升，相信有關數字亦會跟隨反彈，期望可重上66%水平。