香港按揭證券公司去年轉虧為盈　錄溢利8.31億元

香港按揭證券公司公布去年經審核綜合財務業績，除稅後溢利8.31億港元，扭轉2020年錄得的除稅後虧損3.62億元。年內淨利息收入按年下跌6.73%至4.55億元；經營收入按年增50.07%，至64.4億元。

期內按揭保險計劃新取用貸款額為1,326億元，按年增34.89%，87%以貸款額計的新取用貸款用於二手市場物業。

另外，「8成信貸擔保產品」自推出以來共批出超過2.13萬宗申請，涉及的總貸款額約925億元；「9成信貸擔保產品」自2019年12月推出以來，共批出超過5,500宗申請，涉及的總貸款額約106億元。

至於「百分百擔保特惠貸款」自2020年4月推出以來，共批出超過4.7萬宗申請，涉及的總貸款額約816億元，當中805億元貸款資產已由按揭證券公司購入；「百分百擔保個人特惠貸款計劃」自去年4月推出以來共批出約3.6萬宗申請，涉及的總貸款額約25億元。

香港年金計劃則共批出4,059張保單，總保費金額達30億元，平均保費金額為74萬元。安老按揭計劃下批出786宗申請，平均物業價值為660萬元，而平均每月年金為2.08萬元。