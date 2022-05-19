美通脹飆升爆發衰退風險　或被迫對華減關稅應對

美國通脹居高不下，正逐步影響民生及企業盈利，憂慮升溫拖累美股道指周三急瀉逾千點，更讓亞太區股市為之震盪。為此，美國財長耶倫坦言，正說服總統拜登接納減少對華關稅的提議，以助緩減通脹壓力。不過，投行多看淡美國經濟，認為衰退的風險正在上升，高通脹而低增長之下，停滯性通脹(即「滯脹」)可能無法避免，為全球新一輪經濟危機敲向喪鐘！

外媒報道，耶倫承認正向拜登提議向中國撤銷部分「不具策略性」的關稅，因她認為，部分關稅不僅傷害美國消費者及企業，亦無法解決與中國之間存在的真正問題。不過，有指美國貿易代表戴琪傾向維持對華關稅，因有助日後發展對華貿易戰略，保護美國就業及牽制中國在全球市場的行為，相關的部署甚至涉及將實施新關稅，顯見美國內部在應對通脹問題上仍存在重大矛盾。

事實上，面對40年以來最高的通脹水平，不少經濟學家和企業皆認同，美國宜減華關稅，藉降低進口商品價格來抵銷疫情對供應鏈及俄烏衝突對供應鏈和物價所造成的衝擊。耶倫承認，撤銷關稅無法完全扭轉高通脹形勢，只能緩和部分企業通脹壓力，最終決定亦需再作商討。

中國商務部則表示，美國取消對華關稅將符合當地消費者及企業根本利益，對中美雙方以至全世界都有利。不過，野村表示，即使美國選擇撤銷部分關稅，相信放寬程度十分輕微。從政治角度看，料拜登不希望有人認為他對中方立場搖擺不定，故在任何減少由中國入口消費商品關稅的幅度料相當有限，更有可能在非消費品行業新增額外貿易限制，或利用實體清單增添額外出口控制。該行又預期，即使全面放寬對華額外關稅，僅能讓美國全年消費物價指數(CPI)降低0.4個百分點，而前提是企業能百分百轉嫁低成本。

美國經濟前景堪憂，多家投行看淡前景。富國銀行將美國年底國內生產總值(GDP)增長預測下調0.7個百分點至1.5%，明年更由原來的上升0.4%下調至倒退0.5%，同時將今、明兩年的失業率預測同時上調0.4個百分點至分別為3.8%及4.4%，預期美國正陷入「輕微衰退」。高盛行政總裁David Solomon則認為，美國在未來12至24個月衰退風險達30%，因高利率和聯儲局縮減資產負債表將對企業構成一些難以預計的影響。

摩根大通亦下調下半年和明年上半年美國GDP增長預測0.6個百分點至2.4%和1.5%；明年下半年GDP增長則下調0.4個百分點至1%，同期失業率料達3.5%。

安聯首席經濟顧問埃利安指，在通脹高企和經濟增長放緩下，美國滯脹將無可避免，好消息是消費者在疫情期間存有一定儲蓄，或能保障他們安然度過滯脹環境，惟最脆弱一群終會受傷。

此外，聯合國預期今年全球通脹水平將升至6.7%，歐盟GDP今年料僅增長2.7%，比原先預期下調1.2%。

受美股急挫拖累，亞太區股市昨日普遍向下，日本、南韓及澳洲股市均跌逾1%。澳洲上月失業率降至3.9%，為近半世紀的低位，反映就業市場強勁，央行或更進取加息。不過，泰國央行則強調，加息與否會考慮本地經濟復甦及國內因素，未有必要跟隨美國加息，又指目前未見資本外流問題，泰銖匯價波動主要受外部因素驅動，將持續監控情況。