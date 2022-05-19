心急業主劈價求沽　美孚新邨三房累減250萬易手

二手交投回落，心急業主劈價出貨。荔枝角美孚新邨三房單位，去年以10月放盤，累減250萬元，以1,050萬元售出，低市價約5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯馬鴻德表示，堅尼地城泓都2座低層H室，實用面積約507方呎，兩房間隔，擁海景，獲收租客故斥1,190萬元入市，呎價約為23,471元，購入作長線收租投資。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，天后寶榮大廈高層B室，實用面積約363方呎，兩房間隔，成交價約668萬元，呎價約18,453元，原業主早於2018年才以約655萬元購入，持貨約4年帳面獲利13萬元，期間僅升值約2%，扣除轉售成本屬平手。

●世紀21北山梁淑儀指，北角丹拿花園2座低層D室，實用面積約665方呎，三房間隔，望山景，成交價1,055萬元易手，呎價約15,865元，新買家為區外投資客。

●中原林志達透露，北角豪廷峯2座中層C室，實用面積約569方呎，兩房間隔，望海景，以1,430萬元易手，呎價約25,132元，新買家屬於用家。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角半山富豪閣2座中層D室，實用面積約710方呎，三房間隔，望園景，成交價達1,212萬元，呎價約17,070元，新買家為區外投資者。

●世紀21Q動力招潔冰指，小西灣藍灣半島3座極高層A室，套三房設計，實用面積約595方呎，望全海景，租金2.05萬元，呎租34.5元，氐客最初熟意選擇園景單位，被海景吸引，轉租上址，同時方便子女上學。

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九龍區

●美聯吳志輝表示，荔枝角美孚新邨3期百老匯街86號中層C室，原則三房間隔，現改為套三房，實用面積約848方呎，去年以10月開價1,300萬元放售，原業主急賣，累減250萬元，以1,050萬元售出，呎價約12,382元，低市價約5%。

●香港置業陳渝東稱，荔枝角美孚新邨3期百老匯街57號高層B室，實用面積約511方呎，兩房間隔，望內景，以約1.8萬元放租約2個月，即吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價2,500元，以1.55萬元租出，呎租約30.3元，低市價約2%。

●中原程智聰表示，長沙灣昇悅居5月暫錄7宗買賣，包括8座高層E室，實用面積約492方呎，兩房間隔，以860萬元成交，呎價約17,480元，新買家為外區客。

●香港置業宋國權表示，土瓜灣嘉景花園C座高層D室，實用面積約354方呎，兩房間隔，望樓景，以約620萬元放盤約4個月後，獲外區客洽詢，議價後減價5萬元，以約615萬元易手，呎價約17,373元，新買家為首置客，睇樓一次即決定入市。

●美聯黃家樂稱，觀塘凱滙單日連環錄SSD鬆綁成交，其中1座高層F室，實用面積約559方呎，兩房間隔，以1,163萬元沽出，呎價約20,805元，原業主同樣2018年底以約1,082.6萬元一手買入，持貨3年多帳面獲利約80.4萬元。

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新界區

●美聯黃麗貞表示，將軍澳中心10座高層F室，實用面積約406方呎，兩房間隔，望山景，原業主上月以830萬元放售，外區上車見放盤屬同類單位中少有，加上原業主接受輕微議價，快速於一星期內決定斥810萬元承接，呎價約19,950元。

●香港置業唐純兵稱，將軍澳南豐廣場1座高層F室，實用面積約419方呎，兩房間隔，以約1.5萬元放租兩星期後，議價後減價2,000元，以1.3萬元租出，呎租約31元，較市價低約5%。

●利嘉閣趙洛民指，將軍澳LP6第3座中層B室，實用面積約791方呎，套三房連儲物室間隔，望海景，開價1,780萬元，最終以1,480萬元易手，呎價約18,710元，新買家無睇樓下決定入市，銀行估價較成交價高約90萬元。

●中原柯勇表示，將軍澳中心9座低層D室，實用面積約384方呎，兩房間隔，享內園景，最新以785萬元易手，呎價約20,443元，原業主於2019年3月以635萬元購入，持貨剛滿3年轉手帳面獲利150萬元，單位升值約24%。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山區5月暫錄約67宗二手買賣，其中海栢花園錄約4宗，該盤2座低層F室，實用面積約550方呎，套三房間隔，開價約910萬元，議價後以885萬元易手，呎價約16,091元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山雅典居1座低層D室，實用面積約775方呎，三房間隔，享海景，連車位叫價1,200萬元，放盤3個月，其後調整至1,130萬元沽出，呎價約14,581元。

●美聯陳德涪表示，馬鞍山居屋錦英苑5月暫錄約5宗二手買賣，包括A座高層10室，實用面積約401方呎，於已補價自由市場開價約565萬元，減至520萬元獲九龍區買家承接，呎價約12,968元，原業主於2018年以約520萬元購入，持貨約4年帳面平手離場。

●美聯胡光義指，大圍恒峰花園1座高層C室，套三房間隔，實用面積約640方呎，享山景，獲區內首置客洽商承接，雙方經過數度議價後，終以868萬元成交，呎價約13,563元。

●世紀21奇豐周淑萍表示，沙田皓朗山莊雙號屋，實用面積約2,250方呎，連約1,147呎花園，連車位成交價4,488萬元，呎價約19,947元，原業主於2012年4月以3,738萬元購入，持貨約10年帳面獲利750萬元，期內升值約20%。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田欣廷軒5座低層F室，實用面積約398方呎，兩房間隔，放盤不足一星期，原先叫價785萬元，以768萬元沽售，呎價約19,296元。

●中原余震楠表示，沙田廣場錄本月首宗買賣，單位為B座中層3室，實用面積約612方呎，三房間隔，開價約1,030萬元，日前議價後以1,000萬元易手，呎價約16,340元，新買家為用家。

●中原曾紀賢透露，火炭銀禧花園5月錄約4宗二手買賣，屋苑4座中層D室，實用面積約506方呎，兩房間隔，開價約720萬元，其後減價至695萬元易手，呎價約13,735元。

●中原曾嘉匯表示，大埔白石角海日灣II第12座中層C室，實用面積約251方呎，開放式間隔，開價約450萬元，議價後以446萬元沽出，呎價約17,769元，新買家為用家，原業主則於2019年以406萬元購入，持貨3年帳面獲利約40萬元，單位升值約10%。

●中原方翰達透露，大埔居屋汀雅苑5月錄約兩宗買賣，包括A座中層5室兩房，實用面積約495方呎，已補價自由市場開價約580萬元，議價後售566萬元，呎價約11,434元，新買家為用家，原業主於2018年3月以555萬元購入，帳面賺約11萬元，升值約2%。

●中原陳敬天指，粉嶺及上水區5月暫錄約30多宗二手買賣，其中粉嶺牽晴間暫錄約2宗，屋苑7座高層E室，實用面積約386方呎，兩房間隔，開價約590萬元，議價後以580萬元獲承接，呎價約15,026元。

●祥益黃文樂稱，屯門寶怡花園3座高層A室，實用面積約480方呎，兩房間隔，業主增加議幅，減租1,000元，區內租客遂便決定即睇即租，以月租1.25萬元承租單位，呎租約26元。

●祥益林偉光表示，屯門麗寶大廈中層H室，實用面積約239方呎，一房間隔，獲區內短租客因裝修理由需短租3個月，見上址鄰近原居所，可輕易往返原居所視察裝修進度，加上附近可短租的租盤不多，決定以9,000元即睇即租，呎租約37.7元。

●祥益邱家邦指，屯門居屋悅湖山莊10座低層A室，實用面積約588方呎，三房間隔，區內短租客由於原住所需進行裝修工程，因此短租八個月，考慮到上址方便往返原居所視察裝修進度，決定以1.3萬元即睇即租，呎租約22.1元。

●中原陳輝麟稱，青衣區5月累錄約30宗二手買賣，按月跌逾50%，指標屋苑翠怡花園更錄蝕讓，該盤9座高層F室兩房戶，實用面積約368方呎，叫價635萬元，放盤一個月，以600萬元沽出，呎價約16,304元，原業主持貨約3年，帳面蝕53萬元，或貶值約8%。

●中原黃俊傑表示，青衣灝景灣3座高層B室，實用面積約826方呎，套四房房間隔，望全海景，去年8月開價1,580萬元，叫價較為進取，近月降價至1,400萬元，西九龍家庭客為方便兩名女兒於青衣上學，睇樓兩星期，以1380萬元購入，呎價約16,707元。

●中原陳偉業透露，東涌區5月累錄約27宗買賣，按月回落逾三成，其中影岸‧紅B座低層E室，實用面積約765方呎，套三房間隔，享機場海景，叫價1,100萬元，議價後以1,038萬元沽出，呎價約13,569元，新買家為區內換樓客。

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