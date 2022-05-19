新盤爭相開售吸金！新地下半月三盤齊發
2022年05月19日 20:57
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發展商爭相推盤，搶攻市場購買力。新鴻基地產(00016)下半月發力，勢將「三盤齊發」，同步吸納各路客源。同時，長沙灣亦有項目正部署全速推盤。
●新地本月3盤齊發 Silicon Hill下周初開價
新鴻基地產旗下大埔白石角新盤Silicon Hill，銷售部署已進入直路。集團副董事總經理雷霆表示，將於下周初公布首張價單，周四(19日)率先開放示範單位予傳媒預覽，短期內對公眾開放示範單位，預料月底開售。
雷指出，該盤鄰近計劃興建的港鐵白石角站，坐擁鐵路優勢。而同系的何文田Prince Central預計短期內可獲批滿意紙，其後隨即公布價單，有機會下周開售。連同現正招標發售的沙田瓏珀山第2期，本月集團會「三盤齊發」。
該集團代理總經理胡致遠表示，Silicon Hill的單位設有預載智能家居平台，可以通過手機應用程式控制單位內的冷氣、窗簾及電燈。同時，項目已率先開放兩個無改動示範單位予傳媒預覽，包括第3座9樓B2單位，實用面積405方呎，兩房間隔。另一個為第5座9樓A2室，實用面積640方呎，三房間隔。上述示範單位會短期內開放予公眾參觀。
●長沙灣映岸最快下周初上載樓書
由香港小輪(00050)與市建局合作發展、並由恒基物業代理負責銷售的長沙灣映岸，已獲批預售樓花同意書。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，最快下周初上載樓書，預計本月底將會開放示範單位及公布首張價單，有機會6月初開售。
林透露，該盤戶型涵蓋開放式至三房單位，售價料參考同系同區的映築。項目會所「Club Symphonie」，會以「身．心．靈」健康為主題打造，並融入音樂元素，設置平台花園、健身室、童樂天地等。
●錦上路站柏瓏II截票最終超額逾8倍
鐵路沿線新盤開售在即，信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)合作發展的元朗錦田南錦上路站柏瓏II，將於明(20日)首輪發售428伙。項目已經截票，並累收逾4,050票，超額認購約8.5倍。該盤將於明日上午9時起於尖沙咀中心發售。
●馬頭角瓏碧暫超額逾6倍
新盤一個接一個開售，碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，將於周六(21日)首輪發售70伙，及於明日(20日)下午3時截票。據悉，該盤至今已接獲約500個認購登記，超額認購逾6倍。同時，該盤的展銷廳累計已錄得約4,700人參觀。現時樓盤的客源以家長客、年輕分支家庭及投資者為主。
●嘉華温偉明: 啟德項目眾多將帶來良好協同效應
嘉華國際(00173)營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，旗下與會德豐地產等合作發展啟德第4A區1號及2號地盤，亦積極籌備中，預計第3、4季推出，認為同區發展商及項目眾多，會為區內帶來良好協同效應。資料顯示，第4A區1號項目第1期涉1,017伙。而4A區2號項目分4期發展，分別提供635伙、511伙、405伙及509伙。
●會德豐陳惠慈：旗下啟德項目最快第3季推出
會德豐地產總經理(市務)陳惠慈表示，公司與恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)合作發展第4B區1號住宅項目；以及與新世界發展(00017)、恒地及帝國集團合作發展的4B區3號項目，同樣積極籌備當中，部署第3、4季推出。資料顯示，第4B區1號項目3期共涉約1,590伙，而B區3號項目2期共涉約1,219伙。
●龍湖黃少鴻：啟德尚·珒溋尚餘110伙擬招標形式發售
龍湖集團(00960)香港營銷總監黃少鴻表示，旗下與合景泰富集團(01813)合作的啟德尚·珒溋，目前尚餘約110伙待售，主要為實用面積約1,000方呎以上的三、四房戶及複式單位，部署以招標形式發售。他指出，項目至今累售約557伙，平均實用呎價約2.8萬港元。
●合景泰富蘇維文：鴨脷洲利南道66號預計年內推出
合景泰富集團(01813)海外拓展部香港區總經理蘇維文表示，旗下與龍光集團(03380)合作發展的鴨脷洲利南道66號，受疫情影響略為拖慢工程進度，預計於今年內推出。項目定位為豪宅，預計客源包括南區分支家庭客及內地客。