新盤爭相開售吸金！新地下半月三盤齊發

●新地本月3盤齊發 Silicon Hill下周初開價

新鴻基地產旗下大埔白石角新盤Silicon Hill，銷售部署已進入直路。集團副董事總經理雷霆表示，將於下周初公布首張價單，周四(19日)率先開放示範單位予傳媒預覽，短期內對公眾開放示範單位，預料月底開售。

雷指出，該盤鄰近計劃興建的港鐵白石角站，坐擁鐵路優勢。而同系的何文田Prince Central預計短期內可獲批滿意紙，其後隨即公布價單，有機會下周開售。連同現正招標發售的沙田瓏珀山第2期，本月集團會「三盤齊發」。

該集團代理總經理胡致遠表示，Silicon Hill的單位設有預載智能家居平台，可以通過手機應用程式控制單位內的冷氣、窗簾及電燈。同時，項目已率先開放兩個無改動示範單位予傳媒預覽，包括第3座9樓B2單位，實用面積405方呎，兩房間隔。另一個為第5座9樓A2室，實用面積640方呎，三房間隔。上述示範單位會短期內開放予公眾參觀。

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林透露，該盤戶型涵蓋開放式至三房單位，售價料參考同系同區的映築。項目會所「Club Symphonie」，會以「身．心．靈」健康為主題打造，並融入音樂元素，設置平台花園、健身室、童樂天地等。

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