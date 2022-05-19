小米：內地疫情影響消費者購買中高端手機意欲

他承認，內地疫情導致不少門店關閉，尤其中高端手機近半銷售依靠門店，消費者購買欲望亦受影響，同時物流成本有所上升，又提及香港是集團產品空運外銷的重要空港，上季本港疫情爆發對物流造成很大影響，但最近已逐步回復正常。

市傳小米與其他國產手機品牌砍全年手機訂單預測逾兩成。王翔指，在疫情、供應和等不確定因素之下，公司仍正在評估市場需求，但強調全球規模令小米抗風險和成本控制更具優勢。

他續指，次季晶片供應情況已改善，下半年更有可能出現過剩，但首季低端晶片仍嚴重短缺，對印度、歐洲等海外市場影響較大。

他表示，俄烏戰爭打擊歐洲經濟，大宗商品價格上升，高通脹打擊購買力，料對手機市場的影響將長期存在。

對於手機業務毛利率按年降3個百分點至僅9.9%。副總裁、首席財務官林世偉解釋，主要因高基數效應，以及期內進行促銷去存貨，尤其在內地市場。