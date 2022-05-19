美股個別發展　東南亞電召車平台Grab升17%

大型零售企業業績幾乎盡墨，反映高通脹對消費者的壓力。道指周四(19日)早段曾跌358點，至31,131點；標指跌22點，至3,901點；以科技股為主的納指升18點，至11,436點。

港股外圍方面，恒指夜期現報20,223點，升203點，高水102點。

華爾街投資大師、投資顧問機構Guggenheim Partners投資總監米納德警告，周三(18日)的美股大跌市對投資者而言只是「前菜」，緊接數月甚至數年的跌勢才是「主菜」。他指，可以想像投資者即將面臨悲慘的夏季和秋季，料納指將在7月從去年11月19日高位16,057點下跌75%，即約4,014點水平；標指則由1月3日的4,796點水平，下跌45%，即約2,638點左右，形容「跌勢就如1999至2000年初科網股泡沫爆破時」。

米納德解釋，聯儲局已經很清楚表明將繼續加息，即使有機會擾亂股市和其他市場，「對我而言，明顯地不會出現(聯儲局)看跌期權，投資者亦應認清這點。」所謂的「聯儲局看跌期權」一般被市場認為聯儲局在股市大跌時，將出手暫停或延遲收緊貨幣政策，以挽救股市。

個股消息方面，有「東南亞Uber」之稱的電召車及食物外賣程式Grab首季收入按年增5.55%至2.28億美元，勝預期；期內虧損收窄34.68%至4.35億美元，主因東南亞疫情緩和，以及外賣訂單上升；每虧損按年收窄至0.11美元。首季商品交易總額(GMV)按年增31.86%至48.05億美元。Grab料次季速遞業務GMV將介乎25.5億至26.5億美元，出行業務GMV則料介乎9.5億至10億美元，押注當地疫情的最壞情況已過，全年收入料介乎12億至13億美元。該股升逾17%。

繼零售巨頭沃爾瑪和Target面臨高通脹導致的經營壓力後，百貨公司Kohl's亦指物流和員工支出正蠶食公司盈利，並開始見到消費者因應通脹改變消費習慣。截至4月底止首財季，Kohl's收入按年倒退4.42%至37.15億美元；純利按年持平，錄1,400萬美元；每股盈利11美仙，遠遜預期的70美仙。該企下調全年財務指引，經調整每股盈利由原來的7至7.5美元，減至6.45至6.85美元；淨銷售預測下調至「持平至1%增幅」。該股先跌後回穩。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數增加2.1萬人，至21.8萬人，高過預期；截至前周止持續申領人數則減少2.6萬人，至131.7萬人，少過預期。