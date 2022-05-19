大型屋苑連環蝕讓！荃灣三房戶4年帳面損手68萬離場

二手樓市仍有隱憂，近日多個大型屋苑連環錄得蝕讓。荃灣麗城花園套三房單位，日前以720萬元沽出，原業主持貨約4年，帳面虧損約68萬元。

利嘉閣許喜龍透露，上述麗城花園2期2座低層H室，實用面積約668方呎，成交呎價約10,778元。原業主於2018年以788萬元購入，帳面貶值約8.6%。

近期多個上車盤都有蝕手買賣。利嘉閣鮑允中指，牛頭角淘大花園B座低層戶，原業主急需周轉，減價至572萬元沽，約4年帳蝕18萬元。中原陳輝麟稱，青衣翠怡花園9座兩房戶，放盤一個月，減價35萬至600萬元轉售，約3年帳面跌價約8%。

銀主盤再錄跌價成交。美聯佘錦驊指，筲箕灣香島2座高層A室四房戶，實用面積約1,188呎，獲換樓用家斥2,460萬元連車位購入，呎價約20,707元，較2017年3月約3,144.7萬元購入價，約5年帳面貶值684.7萬元。消息指，原業主曾持有項目至少兩伙，先後淪為銀主盤售出，項目至少仍有兩伙銀主盤放售。

近期心急業主再擴大減幅。該行吳志輝表示，荔枝角美孚新邨3期百老匯街86號中層C室，原則三房現改為套三房間隔，實用面積約848方呎，去年以10月放售，累減250萬元，以1,050萬元售出，呎價約12,382元，低市價約5%。

事實上，近期業主加快套現，不惜少賺離場。利嘉閣指出，4月份每宗私宅轉手平均賺幅按月再跌0.5個百分點至約65.6%，屬68個月新低。而上月私宅合共錄得120宗帳面虧損成交。