美股道指收跌236點　思科重挫近14%

美股於周三經歷近兩年最大跌幅後，周四表現繼續偏軟，道指跌236點或0.75%，收報31,253點；標指跌22點或0.58%，收報3,900點；以科技股為主的納指跌29點或0.26%，報11,388點。

導致美股表現不濟的原因之一，是此大型零售商的業績展望遠遜預期。資產管理公司Close Brothers投資總監Robert Alster坦言，這些業績數據令人失望，現在將看到美國經濟預測被大幅下調，「經濟放緩速度確實比我們預期的要快」。

繼零售巨頭沃爾瑪和Target面臨高通脹導致的經營壓力後，百貨公司Kohl's亦指物流和員工支出正蠶食公司盈利，並開始見到消費者因應通脹改變消費習慣。截至4月底止首財季，Kohl's收入按年倒退4.42%至37.15億美元；純利按年持平，錄1,400萬美元；每股盈利11美仙，遠遜預期的70美仙。惟公司股價不跌反升4.72%。

美國綜合型科技公司思科系統(Cisco)截至4月底止季度收入約128億美元，按年大致持平；淨利潤按年升6%至30億美元。不過，公司預計本季收入將倒退最多5.5%，其股價收跌13.73%。