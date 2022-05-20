道指跌236點　比特幣升5%

●踏入亞洲時段，美匯指數報102.87；港匯見7.8466；離岸人民幣(CNH)報6.7249；美元兌日圓處127.68；歐元報1.0582，英鎊報1.2468。金價處1,844.44美元。布油報111.41美元，紐油處109.04美元。比特幣升逾5%，報3.02萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水330點。

●美股周四(19日)表現繼續偏軟，道指跌236點或0.75%，收報31,253點；標指跌22點或0.58%，收報3,900點；以科技股為主的納指跌29點或0.26%，報11,388點。

●堪薩斯城聯邦儲備銀行行長喬治(Esther George)表示，過去一周股市的動盪表現在意料之中，一定程度上反映了貨幣政策緊縮的影響，惟她對加息半厘的支持態度沒有改變。

●中概股於美國交易時段反彈，港股ADR指數亦向好，按比例計算，收報20,406點，升286點或1.4%。

●即月恒指夜期收報20,417點，升397點，高水296點；成交24,207張。

●聯儲局逆回購工具使用規模連續兩日創歷史新高，周四使用規模為1.981萬億美元。

●應用材枓公布截至5月1日止第二財季業績，期內收入為62.45億美元，按年升12%；淨利潤15.36億美元，按年升15%；按非公認會計準則(Non-GAAP)的淨利潤為16.36億美元，按年升8%。

●紐約期金6月合約收漲1.4%，創4月12日以來最大單日漲幅，每安士報1,841.2美元。

●紐約期油6月合約收報每桶112.21美元，升2.62美元或2.39%；布蘭特7月期油收升2.93美元或2.68%，每桶報112.04美元。

●歐洲股市全線下跌，德國DAX指數收跌0.9%，報13,882點；法國CAC指數跌1.26%，報6,272點；英國富時100指數收跌1.82%，報7,302點。

●美國全國地產經紀商協會(NAR)數據顯示，4月成屋銷售按月下降2.4%至以年率計561萬伙，差過市場預期，亦是連續3個月錄得下跌。