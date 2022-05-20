溫灼培：澳元68美仙支持強

澳洲央行周二公布的5月份議息會議紀錄顯示，為抗衡通脹，當時央行各委員傾向加息0.4厘，有意把官方息率從0.1厘一步推上半厘水平。不過，因應剛開展加息周期，所以最後才作出較保守的0.25厘加幅，把息率推上0.35厘。

既然從上述紀錄中顯示上次澳洲央行加息幅度不足，不排除該行會於6月7日議息會議一次過加息0.4厘，把息率推上0.75厘。

據澳洲周三公布的首季工資增長數字，當地工資按年有2.4%增幅，是自2018年來最高的工資增長率，加上首季消費物價指數按年升5.1%，料央行往後仍具加息壓力。事實上，利率期貨市場價格變化顯示，現市場估計澳洲央行6月加息0.25厘基本上是共識，加息0.4厘的機率也有八成。

最後，澳洲周六將舉行大選，最新民調顯示，現任總理莫里森敗選的機會高。目前市場關注一旦工黨上台，會否改善與內地關係，為澳洲經濟添動力。澳元長遠維持看好，惟短期內在美國積極加息及縮減資產負債表陰霾下，料將限制澳元上升能力，料澳元兌美元支持位於68美仙，初步阻力為71.5美仙。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培