李偉傑：小米首季IoT業務逆市升　毛利率創單季度歷史新高

小米早前公布今年首季業績，期內營業收入為734億元人民幣(下同)；經調整淨利潤29億元。按業務分布，手機收入為458億元；IoT與生活消費品收入為195億元；互聯網服務收入為71億元。

誠然，小米手機正面臨榮耀及蘋果公司(Apple Inc.)等品牌在國內外手機市場的挑戰，但高端化戰略運用得宜，內地定價在3,000元或以上及境外定價在300歐元或以上的小米高端智能手機全球出貨量近400萬台，今年首季全球智能手機平均售價(ASP)更上升14.1%至1,189元。年報顯示，據第三方數據，小米在國內定價4,000至6,000元價格的智能手機市場份額位列安卓(Android)智能手機廠商第一，Xiaomi品牌已明顯站穩高端手機市場。

另一方面，受惠於雙品牌及全球化策略，小米無懼國內外多個品牌的挑戰，並有效減低單一市場波動風險，全球智能手機出貨量3,850萬台。據Canalys數據，今年首季小米全球智能手機市佔率12.6%，在全球49個國家和地區排名前3，在全球68個國家和地區排名前5，而小米全球智能手機出貨量保持第3。

除手機業務外，IoT與生活消費品收入亦值得注意，按年增長6.8%。同時毛利率顯著提升至15.6%，創單季度歷史新高。據市場研究公司Omdia的報告顯示，2022年全球電視出貨量估計為2.1億部，按年減少約189萬部，創2010年以來最低紀錄，但小米電視出貨量卻按年增長15%，至300萬部。據奧維雲網，小米電視更穩居中國第一，全球前5。此外，智能大家電品類，包括冷氣機、雪櫃、洗衣機等收入增長超過25%。

筆者認為，現時全球仍受到供應鏈緊張及地緣政治等問題影響，相信待問題紓緩，加上內地逐漸放寬對科技企業的監管，會刺激小米股價。在技術走勢上，股價持續受科技股板塊回吐壓力所拖累，股價已從高位回落至接近2年前起步水平。此外，集團在2年過去市場佔有率已逐步提升，旗下智能手機業務、互聯網服務與及AIoT平台已打下根基，發展規較2年前更為豐富，同時業績符合市場預期，相信股價調整壓力已在股價上反映，預計在10港元之上股價可見明顯支持，初步回彈阻力區間在50天移動平均線12.6港元，假若科技股板塊能再轉強勢，中長線有望重返100天線之上。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)