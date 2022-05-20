【高盛推介】美團急彈重上170元 領漲恒指
2022年05月20日 10:26
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團周四(19日)受壓，周五(20日)早段反彈重上170港元水平，最高見174元。現報171.6元，升約3.7%，領漲恒指。有券商料美團今年首季總收入達452億元人民幣，按年升22%；期內非國際財務報告準則淨虧損44億元人民幣。該行維持對美團「增持」評級，目標價240元。進而觀察過去3個月走勢，股價於170至180元間遇阻力，資金趁高開淡倉。
觀察個股輪證資金流向，上周四(12日)至本周三(18日)皆錄得資金流入淡倉，合共約1,290萬元，周四獲資金轉向沽出。好倉則於周四獲資金轉向流入，有約580萬元。
觀察港股通資金流向，周四北水繼續買入美團，錄得約6.4億元資金淨買入。
投資者如看好 ，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價170至180元間的貼價選擇中，槓桿最高之一的美團購(27726)。熱門的中期選擇可留意美團購(15108)。牛證方面的貼牛選擇可留意美團牛(53237)，遠牛選擇可留意美團牛(51274)，與現價有約10及20元收回距離。
美團購27726，行使價188.98元，2022年8月16日到期，實際槓桿4.7倍，行使價170至180元間的貼價選擇中，槓桿最高之一。
美團購15108，行使價209.08元，2022年9月27日到期，實際槓桿4.5倍，熱門、中期。
美團牛53237，收回價160元，行使價157元，換股比率500，槓桿比10.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
美團牛51274，收回價150元，行使價147元，換股比率500，槓桿比6.5倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的美團沽(13985)。高槓桿選擇可留意年期約4個月的低面值美團沽(12967)。熊證方面可留意屬遠熊的美團熊(66042)，與現價有約20元收回距離。
美團沽13985，行使價148.48元，2022年8月17日到期，實際槓桿3.7倍，貼價。
美團沽12967，行使價116.78元，2022年9月7日到期，實際槓桿3.7倍，高槓桿、低面值。
美團熊66042，收回價190元，行使價193元，換股比率500，槓桿比率7.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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