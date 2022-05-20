渣打削港今年經濟增長預測至0.2%　有兩大原因

渣打發表研究報告，將香港今年經濟增長預測由原先的1.2%下降至0.2%，較政府預期的1至2%低。

渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，下調增長預測主要有兩大原因。首先，第一季本地生產總值(GDP)收縮比預期的要深，反映了整個第五波新冠病毒浪潮中嚴格的社會距離措施和旅行禁令的重大拖累。

其次，自第一季度以來，外部經濟環境嚴峻，未來幾個月可能會惡化，包括通脹威脅上升及其對全球貨幣狀況和增長的影響、俄羅斯烏克蘭危機擾亂了實體貿易和金融流動，以及中國經濟放緩。 該行最近將內地今年的增長預測從5%下調至4.1%，意味香港的出口和投資可能會長期疲軟，為經濟帶來壓力。

不過，隨着第二季的社交距離措施和旅行限制將進一步放寬，香港經濟正在逐步改善。加上政府支援措施，是抵銷利率上漲時房地產市場疲軟影響的關鍵。該行預計，第二至第四季度的GDP增長分別為-0.5%、1.6%和3.6%，之前為增長1.1%、2%和3%，表明香港經濟將漸入佳景。該行並將2023年GDP預測從3.2%提高到4.5%，主要是由今年的較低基數推動。