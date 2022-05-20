姚浩然：港股兩萬點料有承接 中海油可吼
2022年05月20日 11:05
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時富財富管理董事總經理姚浩然表示，美股處於調整期，加上中資科網股季度業績普遍不理想，雖屬市場預期之內，但仍對股價造成壓力，料港股於兩萬點有承接力，指數於19,800點至20,800點水平上落為主，建議投資者可以留意內地新政策，港元拆息及美元匯價轉弱的消息。
小米集團(01810)公布首季業績，股東應佔虧損5.88億元人民幣，去年同期錄得盈利77.93億元；同期經調整的盈利則下跌52.9%。姚表示，小米手機業務增長緩慢，難有突破性發展，而其互聯網業務亦並不理想。他指出，小米的關鍵在於如何轉型，雖然股價從高位回調下有機會反彈，但吸引力有限，料反彈後會下試支持位。
內地可能放寬防疫管控措施，加上美元偏軟，隔晚國際油價反彈2%。另外有傳中國與印度兩國擬洽購俄羅斯石油，對於油價後市表現，姚表示，受地緣政治因素影響，資源價格上升，加上石油供應短缺，料油價守100美元以上的機會大。姚建議投資者可以考慮低估值及高息率的防守性股票，例如中國海洋石油(00883)可在10.6港元附近吸納，中線目標可看12元附近。