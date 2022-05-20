姚浩然：港股兩萬點料有承接　中海油可吼

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，美股處於調整期，加上中資科網股季度業績普遍不理想，雖屬市場預期之內，但仍對股價造成壓力，料港股於兩萬點有承接力，指數於19,800點至20,800點水平上落為主，建議投資者可以留意內地新政策，港元拆息及美元匯價轉弱的消息。