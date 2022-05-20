【一文睇清】小米季績盈轉虧　大行仍撐買得過

【里昂：調低今明兩年盈測 消費者情緒成關鍵】

里昂表示，小米季績疲弱但符預期，下調今明兩年經調整盈測3%及4%，但認為目前股價已反映大部分風險因素，給予「買入」評級。

該行指，受供應短缺、物流問題以及中歐消費者情緒欠佳影響，小米所有業務部門都表現疲軟。雖然小米預計供應將改善，但消費者情緒將是第二季更大的不確定因素。

此外，該行料小米第二季收入將按年下跌約5%，經調整盈利將按年下降約50%。

【高盛：季績有驚喜續叫買 目標價降至17.5元】

高盛指出，小米季績有兩個驚喜之處，包括更深入及更好地連接小米的人工智能物聯網生態圈，及互聯網月活躍用戶快速拓展。不過，該行把小米目標價由19.4元降至17.5元，評級維持「買入」，並調低集團今年至2024年收入預測3%至5%。

該行認為，小米在今年上半年的收入增長和盈利能力，仍處低潮期中間，主因供應造成關鍵零部件短缺和物流中斷等。雖然部分海外市場的宏觀挑戰或影響下半年需求復甦，但高盛料小米將能利用其優化的智能手機產品組合和全球影響力，使智能手機出貨量增長在今年下半年及明年分別達12%及10%。