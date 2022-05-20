【高盛推介】中汽協澄清不實傳聞 比亞迪、小鵬照升跑贏大市
2022年05月20日 11:42
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：有報道引述消息，指汽車下鄉政策有望在下月初出台，補貼範圍預計每輛3,000至5,000元人民幣，但日前中汽協已回應傳聞不實。
比亞迪股份近期表現強勢，本周一(16日)升近7%後本周二(17日)突破260港元收市，周四(19日)未有跟隨大市下跌，周五(20日)早段更高開約2.1%後曾突破270元水平，最高見271.6元，突破4個月高位。現報267.6元，升約3.1%。
周四跌約3.9%的小鵬汽車，周五早段急彈，最高見97.7元的半個月高位。現報97.05元，升約6.8%。反觀周四跌約0.8%的長城汽車，周五早段高開後倒跌。現報12.16元，跌約1.6%。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於周四獲資金轉向流入，有約440萬元。淡倉則於本周二至本周四共錄得約1,070萬元資金流入。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的比迪購(25196)。貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨比迪購(15235)。長期選擇可留意比迪購(18804)。牛證方面可留意新上市比迪牛(54329)，與現價有約35元收回距離。
比迪購25196，行使價300元，2022年7月25日到期，實際槓桿6.7倍，高槓桿。
比迪購15235，行使價289.08元，2022年8月24日到期，實際槓桿5倍，貼價、低街貨。
比迪購18804，行使價264.08元，2022年12月21日到期，實際槓桿3.1倍，長期。
比迪牛54329，收回價230元，行使價226元，換股比率500，槓桿比率6.4倍，新上市。
比迪沽15236，行使價200元，2022年9月27日到期，實際槓桿3.7倍，貼價、低街貨。
比迪熊62316，收回價290元，行使價294元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
小鵬購11640，行使價138.78元，2022年10月21日到期，實際槓桿3.6倍，高槓桿、低街貨。
小鵬購16683，行使價108元，2022年9月7日到期，實際槓桿3.1倍，貼價、低街貨。
長汽購13171，行使價14.7元，2022年11月22日到期，實際槓桿3.3倍，貼價、中期。
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