IMF總裁：早料到通脹威脅　全球準備應對衝擊

外媒報道，國際貨幣基金(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，自去年底新冠變種病毒Omicron大爆發後，已不再將通脹視為「暫時性」的情況，叮囑全球金融領導人要開始適應通脹周期來臨，準備好應對接連出現的通脹壓力。

格奧爾基耶娃表示，俄烏戰事為能源及食品價格帶來愈來愈大的壓力，加上中國的疫情「清零政策」衝擊製造業，各國央行愈來愈難在不導致經濟衰退的情況下抑制通脹。她指出，來自美國的強勁需求、供應鏈中斷及俄烏戰事的影響，都表明通脹將持續更長的時間。況且新冠肺炎大流行尚未結束，仍有機會出現另一場危機。她續稱，各國將努力使供應鏈從最高效率轉為更具彈性，此舉預計會增加一些成本，至於只是一次性的價格衝擊，抑或是持續的影響仍有待研究。

格奧爾基耶娃特別提到，由於Omicron的傳染性高，即使中國堅持清零政策，甚至將主要城市進行大範圍封鎖，惟措施證明行不通。然而，她認為毋須擔心中國經濟，因為北京當局有財政和貨幣政策空間來支持經濟增長。