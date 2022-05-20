上水地皮申請改劃　擬增地積比共建969伙住宅

上水松柏塱客家圍以南、毗鄰高爾夫景園的地皮，相隔多年後再向城市規劃委員會遞交發展申請，擬議重建多幢高層住宅大廈及安老院舍，提供969個住宅單位，同時保留範圍內屬一級歷史建築物的愛園別墅。據了解，該地皮由中建企業許氏家族或有關公司持有。

該地皮坐落地段第2號餘段及毗連政府土地，佔地共逾34.03萬方呎，建議由綜合發展區改劃為綜合發展區(1)，擬建7幢樓高25至32層高的住宅及綜合用途大廈，以及1幢會所，涉及住用樓面共逾138.21萬方呎，地積比率約4.3倍，另有逾2.91萬方呎非住用樓面。同時提供不多於約2.92萬方呎私人休憩用地，以及1,127個車位。項目亦在綜合大樓內兩層設有共100個安老院舍床位。

資料顯示，該地皮曾於2017年提交發展申請，當時建議以地積比率約3倍，興建7幢25層住宅大廈，提供816伙單位，總樓面逾115.71萬方呎，但申請其後被城規會否決。於2018年再遞申請，地積比率降至不足3倍，提供676伙，涉及樓面逾96.42萬方呎，不過有關申請其後停止處理。項目最新申請樓面較該方案大增逾41.78萬方呎，增幅約43%，單位量亦增約293伙。