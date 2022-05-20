內地LPR減幅遠超預期　分析料對樓市影響有限

中國人民銀行周五將被廣泛用作按揭貸款基準利率的5年期貸款市場報價利率(LPR)，下調15點子至4.45厘，乃自2019年以來的最大降幅，遠超市場預期，反映當局救市心切。惟野村相信，即使房企及買家能夠受益，對內地樓市影響有限，除了這次利率下調幅度較上次樓市下行周期為小，本輪疫情導致約40個城市封控，嚴重限制流動性、就業、收入和家庭信心；經濟急劇放緩下，今年大多數大學畢業生或無法找到工作。

野村表示，下調5年期LPR，只會影響今年的新增貸款，銀行仍然可以按LPR自由設定自己的按揭貸款利率。此外，人行在今年1月份下調之後，就一直保持中期借貸便利(MLF)利率和LPR不變，但許多城市的抵押貸款利率在過去幾個月中顯著下降，以緩解疫情對當地樓市的衝擊，這些因素意味市場理應降低對降息15點子影響的預期。

值得留意的是，最新公布的1年期LPR維持不變，野村認為，當局希望保護一眾面臨不良貸款飆升壓力的銀行。5年期LPR下調15點子僅影響自2023年起的未償還按揭貸款，截至3月底，在所有未償銀行貸款總額為201萬億元人民幣(下同)中，未償還按揭貸款總額為38.8萬億元。該行預計5年LPR累計下調20點子將導致銀行盈利減少778億元。

景順亞太區(日本除外)全球市場策略師趙耀庭表示，LPR下調，加上監管機構上周宣布降低銀行融資成本和首次置業按揭貸款利率下限，或重振疲弱的住房銷售情況。雖然疫情的限制已經影響了消費者情緒和房屋銷售，惟一旦這些措施放鬆，需求就會出現明顯的回升。

趙指，大中華區股市最近一直低迷，主要是由於疫情及其導致的封鎖措施引發市場對經濟的擔憂。雖然投資者願意面對短期的情況影響，但若果要看到大中華地區股市出現任何可持續的反彈，要繼續觀望信貸增長和融資出現更明顯的提振，這將推動經濟活動出現更顯著的轉變。