道期升逾200點 油價偏軟
2022年05月20日 16:11
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●美匯指數報102.89；港匯見7.8478；離岸人民幣(CNH)報6.6834；美元兌日圓報127.92；歐元企1.0571，英鎊處1.2461。金價報1,844美元。布油報111.78美元，紐油報111.65美元。比特幣企3萬美元水平。道指期貨升280點。
●恒生指數全日收報20,717點，升596點或2.96%。國企指數收報7,121點，升221點或3.22%；科技指數收報4,284點，升193點或4.74%。主板成交1,226億港元。恒指全星期累漲818點，升幅4.11%。https://bit.ly/3lqI95k
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●滬綜指收升49點，煤炭股領漲4.5%，釀酒股漲3.5%，有色金屬股升2.8%。https://bit.ly/38CBbra
●中國經濟：
-5年期LPR降幅超預期，溫彬：為實體經濟紓困，撐中長期信貸增長。
-內地LPR減幅遠超預期，分析料對樓市影響有限。
-市監管總局：進一步規範不當市場競爭及干預行為。
-上海計劃有序推進農貿市場復市。
-商務部：全力保障外貿產業及供應鏈穩定，支持品牌產品出口。
-傳內地要求高官剝離海外資產，避免未來受各類制裁影響。
●標普確認香港「AA+/A-1+」信貸評級，展望穩定。
●IMF總裁：早料到通脹威脅，全球準備應對衝擊。
●港4月破產申請近兩年高，強制清盤呈請倍增。
●加國禁中興等參與5G建設，華為：感失望但影響很小。
●全球糧食儲備降至14年新低，正面對五大挑戰...
●Twitter據報無意重洽收購價，必要時或入稟強制執行交易。
●傳TikTok殺入網絡遊戲，或最快第三季登場。