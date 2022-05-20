二手樓價指數按周升0.32%

二手樓價表現反覆，中原城市領先指數CCL報181.84點，按周升0.32%。近4周CCL於181點到182點反覆，累升1.38%。早前3周由178點低位升到180點，累升1.14%。展望CCL繼續窄幅遞升，短期目標由182點上升到184點。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報183.00點，按周升0.38%，近4周累升1.23%，早前3周累升0.93%。CCL(中小型單位)報181.25點，按周升0.38%，近4周累升1.27%，早前3周累升1.04%。CCL(大型單位)報184.83點，按周升0.04%，連升4周共1.94%，早前3周累升1.6%。

分區方面，本周新界東CCL Mass創13周新高。新界東CCL Mass最新報197.42點，按周升1.81%，升幅24周以來最大。新界西CCL Mass報170.68點，按周升1.81%，近4周指數於170點上下反覆。

港九市區樓價創近期新高後回軟。港島CCL Mass報186.38點，按周跌0.24%，連跌2周共0.97%，早前5周升4.49%。九龍CCL Mass報174.23點，按周跌0.87%，連跌2周共2.09%，早前3周連升4.43%。