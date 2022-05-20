重慶市政府傳對母企制定紓困措施　金科服務挫近16%

金科股份傳出債務展期(Debt Extension)之際，公司禁止個人投資者買入其發行的境內公司債券，加深市場對其信用狀況的擔憂。

內媒報道，重慶市政府對金科服務母企金科集團制定相關紓困措施，包括分批發放紓困資金、牽頭重慶國企入股金科及金融管理部門，以融資及信貸支持金科集團。

目前已有3億元人民幣紓困資金到位，至於入股一事，報道指，國企包括重慶渝富、重慶城投等，將會階段性入股金科的地產項目公司，以便銀行融資。

金科集團高層表示，確實有引入戰投的計劃，並正在接觸。金科內部人士回應報道指，有接觸洽談，但具體進展需等公告。

另外，就有傳公司正籌備發行20億元人民幣小公募債券，分別歸還5月28日到期的「20金科03」本金12.5億元，以及7月8日到期的「19金科03」本金6.96億元，本金合共約19.5億元人民幣。金科回應指，小公募發行可能存在不及預期的風險，「20金科03」也存在展期風險。

金科地產在深交所公告指，金科股份將於5月20日起，針對「19金科03」、「20金科01」、「20金科02」等多隻債券，調整上述債券投資者適當性管理安排，調整後上述債券僅限專業投資者中的機構投資者買入。不過，個人投資者只可選擇繼續持有到期或賣出債券，調整同樣自5月20日生效。