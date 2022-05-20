3月經絡按揭息率指數創15個月高

根據經絡按揭轉介研究部最新數據顯示，2022年3月份的經絡按揭息率指數(MMI)，即反映普遍按揭新客戶一般可做到最新的實際按息水平，最新報1.72厘，按月升9點子，創15個月新高。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，根據金管局住宅按揭統計調查，3月份H按選用比例為97.1%，仍屬歷史高水平，大部分新造客戶仍傾向選用H按計劃。而2022年3月份平均一個月銀行同業拆息（HIBOR）顯著上升，使MMI按月隨之增加。以3月MMI計算H按實際按息，比H按計劃的封頂息率或P按計劃的實際按息2.5厘低出78點子，選用H按計劃供款的人士仍可節省更多利息開支。

近日港元曾多次觸及7.85弱方兌換保證，金管局已5度接錢，共涉175.85億港元，本港銀行體系結餘逐步回落至現時約3,200億元即近19個月的新低。在資金持續外流下，未來香港拆息將會上升，不過現時銀行體系結餘仍屬高水平，香港未需立即跟加最優惠利率（P）。曹預計，一個月HIBOR有機會於上半年挑戰0.6厘，而上半年MMI亦將挑戰2厘以下水平，惟對供樓開支未見大增。

不過，最新失業率數字飆升至5.4%，供樓人士要時刻留意整體經濟表現，以及加息預期之後影響，並時刻作出風險管理。