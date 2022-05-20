創新奇智斥逾2.7億人幣　購兩科技公司

上海浩亞智能科技是一家於2003年7月21日成立的公司，長期致力於在汽車及零部件智慧工廠、新能源智能基地，3C電子數字化裝配車間、離散工業自動化產線以及高端裝備等智能製造領域提供包括全套自動化物料輸送系統、智能控制系統、人機交互系統及信息化軟件平台等在內的智能工業自動化系統整體解決方案，在汽車總裝、車身焊裝、電池前後端生產線，MES系統、電芯塗佈、激光裝備、3C電子智能裝配、智慧物流、AGV機器人、工業軟件、立體倉儲等垂直細分場景中實現「專、精、特、新」與「國產替代」。

青島奧利普自動化控制系統是一家於2003年7月21日成立的公司，致力於為客戶提供包括生命周期管理(PLM：Product Lifecycle Management)、製造執行系統(MES：Manufacturing Execution System)、高級計劃與排程(APS：Advanced Planning System)、實驗室信息管理系統(LIMS：Laboratory Information Management System)、質量管理系統(QMS：Quality Management System)、數據分析系統(BI：Business Intelligence System)、倉庫管理系統(WMS：Warehouse Management System)等在內的製造營運管理(MOM：Manufacturing Operation Management)整體解決方案。