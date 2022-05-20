【港人留意】每百日圓會殘見5.3港元？英鎊未算抵？

美元強勢下，港元兌其他外幣也跟着轉強，目前港人最關注的，應該是日圓和英鎊，因前者在20年低位徘徊，後者雖說是兩年低位，但與1980年代的低位相差不遠。那麼，它們已雙雙見底了嗎？

【日圓先生：每百日圓兌港元恐見5.3】

有「日圓先生」之稱的日本前財務省官員榊原英資表示，隨着美日貨幣政策分化不斷加深，日圓兌每美元有可能會跌至150，即1990年以來的最低水平，相等於每日圓兌港元跌至5.3。

榊原英資接受外媒採訪時表示，聯儲局的「鷹」派立場與日本央行寬鬆政策之間的顯著分化，仍然是推動日圓走弱的最大驅動力。在分化縮小之前，日圓兌美元仍可能承受壓力。美債孳息率上升，但日本央行維持寬鬆政策的情況下，美國相對日本的10年期國債息差擴闊，利淡圓匯。

他又稱，市場預期是今年底日圓兌每美元匯率將介乎140和150之間，但如果日圓跌破150，他認為日本央行才需要擔心，但他始終相信，日本當局不太可能進行大規模干預。

【摩通：英鎊被淡友睇中 恐見1.19美元...】

疫情反覆、高通脹，以及俄烏戰事等陰霾揮之不去，打擊英國的消費者信心。數據顯示，英國5月消費信心指數跌至48年新低，經濟衰退風險急升。

市場研究公司GfK最新數據顯示，5月英國消費者信心指數為負40，比4月負38更差，創1974年有紀錄以來最低，上次最低點則追溯至2008年7月環球金融危機時，錄負39。

GfK客戶策略總監Joe Staton表示，數據反映目前消費者信心指數，相比起以往無論是環球金融危機、英國脫歐對經濟影響，又或是封城時的黑暗時期更差。

英國4月通脹升9%見1980年初歷史高水平，經濟師預期將打擊消費者生活水平，日用必需品包括食品、燃料及能源價格均上升，迫使他們不得不勒緊褲頭，減少其他支出。英倫銀行本月初亦表示，隨着通脹接近10%，英國經濟步入衰退風險增加。Staton亦指，就連英倫銀行都對前景不樂觀，消費者信心暗淡，目之所及亦未見任何樂觀因素。

摩根大通環球外匯策略員Sam Zief表示，縱然英鎊價格目前「極便宜」，但投資者在近期美元強勢下，更傾向看好歐元而非英鎊，現時正做淡英鎊。高盛亦下調英鎊未來3個月、6個月及12個月走勢預測，英鎊兌美元分別下調0.03、0.04及0.06，至1.19、1.22及1.25水平。