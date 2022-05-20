俄羅斯打贏經濟戰？克魯格曼：沒有！輸定了！因為...

近期不少國家被指向俄羅斯買能源，俄國貨幣盧布又升上戰前水平、甚至升凸，貿易亦有盈餘，看似不怕西方集團的經濟制裁。然而，2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼撰文指出，俄羅斯總統普京不但沒有打贏經濟戰，反而輸定了！

克魯格曼解釋，俄國貿易順差暴增反映的不是經濟韌力，而是經濟疲弱，因為貿易順差大致是因俄國進口近「清零」。至於俄國外銷油氣確實賺很多錢，卻難以用那些錢來購買所需的必需品和軍事零件，包括用於生產坦克車和其他軍備所需的關鍵零件。

為何俄國有錢卻難買到進口貨？主要原因是世界民主國家紛紛祭出禁售令，不准對俄方銷售武器、工業零件等各式各樣的物品。另一股打擊俄國進口的力量，來自於西方對俄羅斯金融體系的制裁，包括凍結俄國央行外匯儲備，以及把俄國一些大型銀行踢出國際支付系統。縱有強勢貨幣流入，俄羅斯想用那些外幣在海外採購，也遭遇困難。

克魯格曼重申，制裁俄羅斯是奏效的，並闡明經濟學家常常解釋，卻很少讓人普遍理解的一個概念：國際貿易的重點在進口，而非出口。貿易利益不該用出口產業創造出多少工作機會和收入來衡量，畢竟那些勞工可做別的事，真正的貿易利益來自其他國家提供給本國人民有用的貨物與服務。

因此，有貿易順差不表示贏，只是意味提供給世界的東西多於所獲得的。