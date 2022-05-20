股市波動轉攻樓市？牛頭角一房戶獲投資者442萬購入

股票市場波動，有投資者轉攻樓市，趁機入市減價盤，牛頭角得寶花園一房單位，累減逾40萬元後，獲區內投資客以442萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原劉子峻透露，鰂魚涌海光苑5月至今錄得2宗買賣，平均實用呎價約15,841元，屋苑2座中層E室，實用面積約421方呎，兩房間隔，望樓景，以673.8萬元易手，呎價約16,005元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角健威花園F座低層6室，實用面積約456方呎，原則屬兩房設計，現已改為一房，成交價約810萬元，呎價約17,763元，原業主2011年以405萬元購入，持貨約11年帳面賺405萬元，期間升值1倍。

●世紀21北山梁淑儀表示，北角城市花園14座低層E室，實用面積約564方呎，三房間隔，望園景，成交價968萬元，呎價約17,163元，新買家為區外首置客。

●世紀21北山嚴智贇稱，北角海峰園高峰閣中層A室，實用面積約832方呎，三房間隔，望全維港海景，成交價達2,040萬元，呎價約24,519元，新買家為區外投資者，原業主於1997年8月以908萬元購入，持貨約25年帳面賺1,132萬元，期間升值約1.25倍。

●香港置業譚浩智表示，西營盤高樂花園3座低層A室，實用面積約340方呎，兩房間隔，望維港海景，以1.85萬元放租約1個月後，即獲外區客接洽，議價後減價1,000元，以1.75萬元承租，呎租約51.5元，較市價高約10%。

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九龍區

●利嘉閣鮑允中稱，牛頭角得寶花園G層中低層8室，實用面積約253方呎，一房間隔，望樓景，以442萬元易手，呎價約17,470元，上述單位去年11月以485萬元放盤，期間多次減價，新買家為同區投資客。

●美聯黃家樂指，鑽石山帝峯豪苑高層E室，實用面積約844方呎，三房連士多房間隔，議價後以1,208萬元易手，呎價約14,313元，原業主1999年4月以469.4萬元購入，持貨逾23年帳面獲利約738.6萬元，升值約1.57倍。

●美聯殷勒麟表示，紅磡海逸豪園8座中層E室，實用面積約818方呎，套三房連多用途室間隔，早於2020年4月連租約以1,700萬放售，當時不便睇樓，延至今年初租客遷出後，叫價降至1,550萬元，同區換樓客輕微還價至1,520萬承接，呎價約18,582元。

●香港置業張仲賢表示，旺角利奧坊．曦岸1座中層N室，實用面積約193方呎，開放式間隔，望內園景，以約1.2萬元放租約半個月後，獲外區客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以1.1萬元租出，呎租約57元。

●香港置業謝啟源稱，長沙灣的喜薈1座中低層B室，實用面積約498方呎，兩房間隔，望樓景，以約1.9萬元放租約2日，即吸引同區客洽詢，雙方議價後減價500元，以1.85萬元租出，呎租約37.1元，新租客為家庭客。

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨5月至今暫錄19宗買賣，包括8期百老匯街126號低層A室，實用面積約674方呎，大兩房間隔，望街景，上月開價880萬元，本月初調整至810萬元，現以780萬元易手，呎價約11,573元，新買家為同區上車客。

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新界區

●利嘉閣梁均耀稱，青衣美景花園5座中層A室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望市景，開價560萬元，最終以528萬元易手，呎價約13,167元，青衣區暫錄28宗二手買賣，對比上月成交同期回落。

●中原黃德純表示，荃灣荃景花園3座低層G室，實用面積約452方呎，兩房間隔，叫價590萬元，議價後共減27萬元，以563萬元沽出，呎價約12,456元，新買家為上車客。

●祥益黃慶德指，屯門新屯門中10座高層B室，實用面積約462方呎，兩房間隔，新買家為區內首置客，原業主由5月中旬放盤叫價580萬元，累減35萬元，上述買家決定以545萬元購入自用，呎價約11,797元。

●美聯梁磊昇透露，屯門豐連2座中層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，新買家是區內的分支家庭，見家人同住該區，斥資625萬元購入作上車之用，呎價約14,501元。

●祥益林偉光表示，屯門凱德花園2座高層A室，實用面積約312方呎，兩房間隔，區內客因熟悉該區，加上屋苑鄰近家人居所，方便照應，單位亦附部分傢電，業主考慮到租客預繳一年租金，有700元議價空間，終以8,800元租出，呎租約28.2元。

●祥益黃肇雯指，天水圍居屋天頌苑P座高層15室，實用面積約426方呎，兩房間隔，原業主即將移民減價賣樓，累積減價20萬元，獲區內白居二首置客以280萬元購入自用，呎價約6,573元。

●中原徐愷鍵稱，元朗錦綉花園5月暫錄約12宗買賣，包括M段1街雙號屋，實用面積約915方呎，三房間隔，開價約1,220萬元，日前議價後減至1,160萬元沽出，呎價約12,678元，新買家為用家。

●美聯楊維龍表示，上水龍豐花園C座低層5室，實用面積約333方呎，兩房間隔，望內園景，新婚夫婦睇樓3次，便決定從外區遷入，以483萬元購入單位，呎價約14,505元。

●中原黃達雄透露，大埔居屋頌雅苑5月暫錄約1宗買賣，單位為A座中層5室，實用面積447方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價約480萬元，近日雙方議價後以470萬元沽出，呎價約10,515元，新買家為用家。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田欣廷軒2座低層H室，實用面積392方呎，兩房間隔，放盤約一年半，叫價768萬元，加價10萬元，最終成交價778萬元，呎價約19,847元。

●中原陳顏輝指，沙田好運中心5月暫錄約4宗買賣，屋苑桂林閣低層E室，實用面積約348方呎，兩房間隔，議價後以603萬元易手，呎價約17,328元，原業主則於2018年以548萬元購入，持貨約4年帳面獲利約55萬元，單位升值約10%。

●世紀21奇豐李仕明稱，大圍盛薈3座南翼高層A室，實用面積約741方呎，望山景，放盤5個月，開價1,300萬元，累減40萬元至1,260萬元獲買家承接，呎價約17,004元。

●中原侯惠良表示，大圍名城5月暫錄6宗買賣，屋苑盛薈1座北翼中層C室，實用面積約785方呎，套三房間隔，議價後以1,368萬元易手，呎價約17,427元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢栢寧頓花園單號屋，實用面積約1,212方呎，套三房連工人房間隔，望內園海景，連約428方呎花園，原先叫價1,800萬元，期間累減132萬元，減幅7.3%，終以1,668萬元獲用家承接，呎價約13,762元，低市價約5%。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山嘉華星濤灣1座低層J室，實用面積約513方呎，兩房間隔，享海景，單位放盤1星期，叫價880萬元，微減22萬至858萬元獲買家承接，減幅約2%，呎價約16,725元。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山區5月暫錄約70宗二手買賣，較上月同期錄約100宗略為回落，其中銀湖．天峰3座中層A室，實用面積約798方呎，套三房間隔，開價約1,300萬元，其後減價至1,265萬元易手，呎價約15,852元。

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