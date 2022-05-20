美股全線向上　Twitter升2%

受惠中國減息救市，美股周五(20日)早段向好，道指曾升230點，至31,483點；標指漲39點，至3,940點；以科技股為主的納指升163點，至11,552點。

港股外圍方面，恒指夜期現報20,662點，升50點，低水55點。

然而，市場人士繼續睇淡後市，安聯首席經濟顧問埃利安稱，本周股市的跌浪或意味股票拋售正步入新階段，最初投資者擔心美國聯儲局加息及收緊金融政策，將打擊經濟，故減持股票，現時則有更多迹象顯示這些因素已漸漸褪去，藍籌企業經營前景受挑戰成為影響股市的新衝擊。

事實上，近年遭過度吹噓而被視為「泡沫股」之首的電動車生產商特斯拉(Tesla)熱潮極速冷卻。外媒數據顯示，該公司自2017起，大部分時間為「女股神」伍德(Cathie Wood)旗艦科技基金ARK Innovation ETF(ARKK)的最大重倉股，目前被串流平台Roku追上。直至周四(19日)收市，ARKK持有的特斯拉股價值降至約7.03億美元，Roku則價值7.17億美元。數據顯示，伍德相關的基金已至少連續4季減持Tesla，截至3月底持有近159萬股，按年大削逾70%。

就連Tesla長期好友、券商Wedbush分析師Dan Ives亦看淡該企前景，大幅調低目標價400美元，僅睇1,000美元，其風險包括上海封城打擊Tesla電動車生產進度，料將影響交付量，但長遠相信位於美國德州和德國柏林的新工廠將推動未來生產增長。另一潛在風險則是消息不斷的Twitter收購案，雖無礙Tesla基本面，惟行業正值嚴重供應鏈危機，憂慮行政總裁馬斯克顧此失彼，無法兩者兼顧。Tesla周五曾升1.71%；Twitter升2.14%。

面對跌市，除「女股神」有損失外，「股神」巴菲特也未能幸免。截至周四收市，蘋果公司(Apple Inc.)年初至今累跌約22%，巴菲特投資旗艦巴郡首季約持有9.11億股，以3月31日收報174.61美元計，總值約1,590.69億美元，惟以周四收市價計，所持股數價值減至約1,251.25億美元，若巴郡持股不變，意味帳面損失約333.44億美元(約2,600.83億元)。Apple曾升1.62%。