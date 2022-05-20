鐵路站項目承接上期氣勢　首輪即日沽逾9成單位

元朗錦上路站柏瓏II銷情承接上一期氣勢，首輪即日沽出逾九成單位，套現近35億元，銷情火熱。發展商隨即公布再原價加推168伙。

●柏瓏II首輪銷情報捷 加推168伙

發展商最新公布加推涉及168伙的第4號價單，折實平均呎價約18,533元，屬原價加推。新一批單位包括29個一房、116個兩房、19個三房及4個四房。售價維持16%折扣，折實售價651.67萬至1,817.5萬元，呎價17,132元至20,153元。

今批入場單位為1座1樓B5室，實用面積351方呎，一房開放式間隔，折實呎價18,566元。

●何文田Prince Central回贈加至7%

據價單顯示，新增設的付款方法提供15%折扣優惠，與舊價單原有的「現金付款計劃」相同，惟增設回贈及財務優惠。當中，如買家提早成交，即簽署臨時買賣合約的日期後120日內付清可額外獲樓價1.5%現金回贈，沒有使用第二按揭貸款獲3.5%現金回贈，而慶祝東鐵線過海段通車亦設2%現金回贈，合共7%。另外，印花稅現金回贈亦由樓價9%，上調最多至樓價12%。

至於2號價單提供11伙，實用面積介乎283方呎至684方呎，折實售價介乎924.2萬至2,459.6萬元，折實呎價由30,501至35,985元。此外，發展商表示，項目特色單位亦將於日內推出，以招標形式發售。而該盤現樓開放時間為每日上午11時至晚上7時。

●馬頭角瓏碧最終超獲630票

●西南九龍維港滙II下周二發售130伙

即將發售的價單單位包括8個開放式戶、14個一房戶單位、40個兩房戶單位、13個三房戶及1個平台特色戶。該批單位實用面積由278至807方呎，折實售價由647.59萬至2,265.57萬元，折實呎價23,016元至30,574元，折實平均呎價約26,541元。

據悉，整個維港滙系列項目至今累計售出747伙，套現逾105億元。

●沙田九肚雲端複式戶4,310萬沽

新鴻基地產旗下沙田九肚雲端，最新以招標形式沽出APEX 1座地下及1樓C室的複式戶，實用面積1,732方呎，下層為客廳及飯廳，對外連582方呎花園，上層設四個睡房，成交價為4,310萬元，呎價約24,885元。

●沙田瓏珀山第2期招標2,688萬

新鴻基地產發展的沙田瓏珀山第2期，最新以招標形式售出King Tower 1的16樓C室，實用面積1,387方呎，四房間隔，成交價2,688.36萬元，呎價約19,383元。

●西半山巴丙頓山兩房招標售2,378萬元

新鴻基地產旗下西半山巴丙頓山，透過招標沽出2樓A室，為實用面積742方呎的兩房連儲物室單位，成交價2,378.16萬元，呎價約32,051元。

●啟德MONACO MARINE明日開售115伙

會德豐於啟德MONACO MARINE明(21日)發售115伙，包括價單形式售113伙及招標發售2個天際平台特色單位。價單單位折實售價824.4萬元1,757.8萬元，折實呎價由23,170至29,206元。