力盟科技申主板上市　去年收入增兩成

內地跨境數碼營銷公司力盟科技周五(20日)向聯交所提交主板上市申請，廣發融資為獨家保薦人。

該公司透過社交平台、搜尋引擎、短片媒體平台等推薦廣告予消費者，截至2021年12月底，服務的媒體覆蓋全球240多個國家和地區，合共分別達到約4,400億次曝光次數及110億次點擊。去年盈利577.5萬美元(下同)，按年微跌1.96%，收入增加22.76%至1,434.6萬元，五大客戶收入佔比達57.4%。毛利率84.8%，按年下跌2.7個百分點；淨利潤率40.3%，按年減少10.1個百分點，連跌2年。

內地新冠肺炎疫情及封城措施，打擊廣告行業。該公司指，中國南部區域的電商營銷主的業務放緩，尤其是與跨境電子商務供應鏈相關業務，導致營銷主業務活動中斷，並損害營銷需求，對公司跨境數碼營銷服務總賬單金額產生負面影響，第一季賬單金額按年減少29.8%。

集資所得將用於加強研發能力；推廣其跨境網店SaaS解決方案業務及建立品牌知名度；升級業務及內部管理系統；加強海外布局；尋求與上下游行業參與者的戰略合作或投資機會；以及用作營運資金及一般企業用途。